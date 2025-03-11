Президент Сирии пообещал наказать виновных в убийствах алавитов

Reuters: Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа пообещал наказать виновных в убийствах алавитов

Tекст: Вера Басилая

В интервью агентству Reuters Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что массовые убийства алавитов угрожают его миссии по объединению страны. Шараа обвинил проасадовские группы, поддерживаемые иностранцами, в провоцировании кровопролития, но признал, что за этими событиями стоит месть.

«Сирия – это государство закона. Закон равен для всех» – заявил Шараа.

Шараа также рассказал, что его правительство не контактировало с США со времени прихода к власти президента Дональда Трампа. Он призвал Вашингтон снять санкции, введенные в эпоху Асада. Шараа выразил намерение восстановить отношения с Москвой, которая поддерживала Асада на протяжении всей войны, а также урегулировать разногласия с курдами.

Он подчеркнул, что массовые убийства могут подорвать его попытки сплотить Сирию. По его словам, создан независимый комитет для расследования убийств, который должен отчитаться через 30 дней.

В ходе интервью Шараа также отверг критику со стороны Израиля и выразил желание сохранить стратегическое партнерство с Россией, несмотря на сложные переговоры о военном присутствии Москвы в Сирии.

Агентство со ссылкой на источники передает, что с момента начала беспорядков было убито 973 алавита. Шараа отказался говорить, были ли в убийствах замешаны провластные силы или иностранные исламисты, заявив, что эти вопросы будут расследованы независимым комитетом.

Ранее власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений в провинциях Латакия и Тартус.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что страна не допустит втягивания в гражданскую войну, подчеркнув угрозу со стороны остатков прежнего режима и внешних сил.

По данным курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

