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    СМИ: США остановили поддержку оборудования для F-16 на Украине
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    30 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    37 комментариев
    10 марта 2025, 02:14 • Новости дня

    СИПРИ: Импорт европейского оружия вырос на 155% из-за конфликта на Украине

    Европейский военный импорт за период с 2020 по 2024 годы увеличился на 155% по сравнению с предыдущим периодом

    Tекст: Максим Попов

    Европейский военный импорт за период с 2020 по 2024 годы увеличился на 155% по сравнению с предыдущим периодом, что связано с конфликтом на Украине и неопределенностью в политике США.

    Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями за период 2020-2024 годов, сообщает ТАСС. В документе подчеркивается значительное увеличение европейского военного импорта на 155% по сравнению с 2015-2019 годами. Причинами такого роста экспертами называются конфликт на Украине и неопределенность, связанная с будущей политикой США.

    Доклад СИПРИ также зафиксировал увеличение доли США в глобальном объеме продаж вооружений до 43%. В то же время экспорт России сократился на 64%. Это сопоставимо с уровнем продаж в предыдущих пятилетиях, однако по сравнению с 2005-2009 годами наблюдается рост на 18%. Сообщается, что увеличение европейского импорта и обеих Америк уравновесило сокращение военных закупок в других регионах.

    В списке ведущих десяти мировых экспортеров вооружений, составленном СИПРИ, первые пять мест остались за США, Францией, Россией, Китаем и Германией. Несмотря на это, Россия с мировой долей 7,8% переместилась на третье место после Франции, имеющей 9,6%. Кроме того, Италия поднялась с десятого на шестое место с долей 4,8%.

    Ранее СИПРИ сообщил о росте доходов производителей вооружений до 632 млрд долларов в 2023 году.

    7 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз

    Politico: Орбан объявил о проведении опроса в Венгрии по вступлению Украины в ЕС

    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    Орбан сообщил о намерении провести опрос среди венгров по поводу поддержки вступления Украины в ЕС, передает Politico.

    Такое заявление он сделал после экстренного саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где Венгрия отказалась поддержать совместное заявление о военной поддержке Украины.

    Опрос будет проведен в рамках национальной консультации, которая уже использовалась правительством для сбора общественного мнения по различным вопросам, в том числе по миграции и правам ЛГБТК+ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Этот механизм представляет из себя рассылку писем всем гражданам Венгрии с вопросами и предлагаемыми вариантами ответов.

    Политолог Балаж Орбан отметил, что венгры впервые получат возможность выразить свое мнение о вступлении Украины в ЕС.

    Ранее подобные опросы критиковались за ведущую формулировку вопросов и использование результатов для укрепления позиций правительства Венгрии.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что из-за Украины изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    На экстренном саммите ЕС по обороне отложили принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    На саммите в Брюсселе 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но одобрить данные шаги отказалась Венгрия.

    Коментарии (4)
    7 марта 2025, 13:34 • Новости дня
    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС

    Песков заявил, что Россия может принять ответные меры на милитаризацию ЕС

    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что конфронтационная риторика и активности, наблюдаемые в Брюсселе и европейских столицах, диссонируют с поиском мирных путей урегулирования ситуации вокруг Украины. Россия рассматривает возможность принятия ответных мер в связи с милитаризацией Евросоюза, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз активно обсуждает вопросы милитаризации и развития оборонного сегмента, что вызывает обеспокоенность Москвы. По словам Пескова, Евросоюз открыто позиционирует Россию как противника, что делает обсуждения милитаризации причиной для пристального внимания со стороны России.

    «Вся эта милитаризация происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности», – добавил Песков.

    Ранее агентство France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    9 марта 2025, 12:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink

    Военный эксперт Анпилогов: Отключение системы Starlink радикально снизит боеспособность ВСУ

    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Евгений Поздняков

    Starlink обеспечивал ВСУ защищенную и быструю связь. Скорость обмена данных между украинскими солдатами была беспрецедентной, что улучшало их реагирование на изменения в боевых действиях, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть.

    «Илон Маск, оценивая роль Starlink для украинского фронта как критическую, не преувеличивает. Данная система обеспечивает ВСУ беспроводной защищенной связью, что в какой-то степени дает нашему противнику тактическое преимущество», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «В настоящий момент на Украине работают около 100 тыс. терминалов Starlink. Для создания помех в этой системе необходимо определить, от какого именно аппарата исходит сигнал. Однако в силу их большого количества и значительной скорости передачи информации сделать это очень сложно», – отмечает он.

    «Благодаря этой особенности Starlink, ВСУ получили возможность сохранять высокое качество связи даже в тех районах, где стандартное интернет-соединение полностью отсутствует. Украинские военные практически беспрепятственно обмениваются сообщениями: текстовыми, голосовыми и видео», – полагает собеседник.

    «Разумеется, это положительно сказывается на слаженности их работы. Кроме того, у подразделений появляется возможность мгновенно реагировать на изменения в оперативной обстановке. Нельзя забывать и о том, что данная система широко применялась при осуществлении атак по российским объектам с помощью БПЛА и БЭК», – рассуждает эксперт.

    «Из-за того, что устройства связывались напрямую со Starlink, их уязвимость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) становилась минимальной. Соответственно, отключение украинской армии от терминалов радикальным образом скажется на их боеспособности. Можно сказать, что противник буквально потеряет фронт», – добавляет он.

    «В первую очередь солдаты ВСУ утратят способность быстро и беспрепятственно координировать свои действия на поле боя. Пропадет и высокая степень защищенности их переговоров. Кроме того, их БПЛА и БЭК станут уязвимыми к нашим системам РЭБ. Российская армия будет глушить их с невероятной легкостью», – акцентирует собеседник.

    «Однако важно понимать, что администрация Дональда Трампа не готова к столь радикальной смене фронтовой ситуации. В интересы Вашингтона не входит создание условий для полной победы Москвы. Поэтому заявления Маска скорее являются попыткой торга с офисом Зеленского, чем реальным намерением отключить Starlink», – заключил Анпилогов.

    Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он написал, что данная система связи является «костяком украинской армии». Предприниматель также добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации», в которой Киев «неизбежно проиграет».

    Напомним, впервые о возможности отключения ВСУ от Starlink сообщило Reuters еще в конце февраля. Тогда издание отмечало, что вопрос о прекращении доступа Украины к спутниковому интернету был поднят в рамках переговоров Вашингтона и Киева по сделке о полезных ископаемых республики.

    По данным газеты, американские чиновники якобы намекнули представителям офиса Зеленского, что в случае отказа от соглашения, ВСУ «неминуемо» утратят возможность использования Starlink. Тем не менее данное сообщение опроверг сам Илон Маск, чья компания SpaceX и занимается производством спутников.

    Несмотря на критические заявления предпринимателя, в Европе уже происходят попытки предложить ВСУ альтернативу американским терминалам связи. Так, в другом материале Reuters отмечается, что в настоящий момент французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с ЕС возможность предоставления Украине дополнительного доступа в интернет.

    По словам представителя компании, они располагают геостационарными терминалами, подходящими для использования в районе боевых действий. Количество данных систем оценивается в 35 экземпляров. Кроме того, после покупки британской OneWeb фирма также расширила сеть на низкой околоземной орбите до 600 спутников.

    Заменить Starlink, однако, будет непросто. Украина получила доступ к системе еще в 2022 году, практически сразу после начала спецоперации. Данная сеть предназначена для предоставления широкополосного выхода в интернет. Начальник ГУР республики Кирилл Буданов признавался, что терминалы Starlink компании SpaceX используются по всей линии фронта, писало ТАСС.

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    7 марта 2025, 17:46 • Новости дня
    Индия решила закупить российские танковые двигатели на 248 млн долларов

    Россия и Индия подписали контракт по закупке двигателей к индийским танкам

    Индия решила закупить российские танковые двигатели на 248 млн долларов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и индийская стороны подписали контракт по закупке силовых агрегатов для танков Т-72, которые находятся на вооружении индийской сухопутной армии, сообщили в Минобороны Индии.

    Контракт подписан с «Рособоронэкспортом», планируется закупать двигатели мощностью 1 тыс. лошадиных сил для модернизации парка танков Т-72, сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Стоимость контракта составит 248 млн долларов.

    В министерстве указали, что мощность прежних двигателей на индийских машинах составляла 780 лошадиных сил.

    Ранее сообщалось, что Россия и Индия уже заключили контракты по военной технике на общую сумму около 80 млрд долларов.

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    8 марта 2025, 19:21 • Новости дня
    Киев признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Командующий ВМСУ Неижпапа признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Россия нашла действенные способы борьбы с украинскими морскими беспилотниками, сообщила The Guardian.

    Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью британской газете Guardian признал, что Россия разработала эффективные методы борьбы с украинскими морскими дронами, передает РИА «Новости».

    Ранее ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, направленных на борьбу с беспилотниками самолетного типа.

    Российские ученые успешно испытали систему защиты от дронов при помощи сеток и тросов.

    Также сообщалось об испытаниях нового способа борьбы с безэкипажными катерами противника на Черноморском театре военных действий.

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    7 марта 2025, 12:32 • Новости дня
    Политолог: Венгрия не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США

    Политолог Бордачев: Европа специально изображает плохого полицейского, а Трамп – доброго

    Политолог: Венгрия не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз вряд ли сможет выполнить взятые в рамках саммита в Брюсселе обязательства. Реализовать задуманное по силам лишь ведущим странам объединения. На этом фоне любопытно поведение Венгрии, которая решила не ссориться с США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее лидеры ЕС договорились о милитаризации Европы. При этом заявление в поддержку Украины было согласовано без Венгрии.

    «Те итоги саммита лидеров ЕС, которые связаны с военно-технической политикой объединения и перевооружением Европы, вызывают вопросы», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». По его оценкам, принятые решения могут реализоваться лишь на уровне ведущих государств ЕС – таких как Франция, Германия, а также, возможно, Италия и Польша.

    «Роль Еврокомиссии в этом процессе окажется не просто минимальной, а, скорее, вовсе будет исключена», – считает собеседник. Таким образом, результаты прошедшей в Брюсселе встречи глав государств и правительств политолог назвал «формальными и лирическими».

    «Как страны – члены союза будут реализовывать то, что прописали в коммюнике? Найдут ли они на это деньги? Лично я скептично на это смотрю и считаю, что в действительности вряд ли что-то будет сделано», – признался Бордачев. В этой связи он напомнил обещание Олафа Шольца выделить 100 млрд евро для бундесвера, сделанное канцлером ФРГ еще три года назад. Свое слово немецкий политик до сих пор не сдержал.

    Эксперт также обратил внимание на позицию Венгрии, которая не поддержала заявление ЕС по Украине. Собеседник объясняет действия Виктора Орбана фактором Дональда Трампа. «Будапешт не хочет идти наперекор США и раздражать главу Белого дома», – считает аналитик. По его мнению, со стороны Брюсселя последствий для венгерской стороны за «непослушание» пока не просматривается.

    Вместе с тем, спикер допускает, что речь может идти о разделении ролей между ЕС и Вашингтоном. «С одной стороны, возможно, в Европе специально изображают "плохого полицейского", а Трамп – "доброго", чтобы Россия на фоне "дрянных" европейцев договаривалась со Штатами и шла на какие-то уступки. С другой стороны, нельзя исключать, что Евросоюза просто пытается играть деструктивную роль на фоне попыток урегулировать конфликт на Украине», – заключил Бордачев.

    Напомним, в четверг в Брюсселе прошел экстренный саммит лидеров Евросоюза. Все 27 стран объединения согласились поддержать план по перевооружению ЕС под названием ReArm Europe общим объемом 800 млрд евро. В итоговом коммюнике отмечается, что усиление обороноспособности Европы «внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность» и дополнит НАТО.

    В этой связи Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ. При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    Из-за позиции Венгрии часть коммюнике, посвященная конфликту на Украине, была опубликована отдельно и поддержана только 26 странами блока. Документ провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Европейские лидеры ЕС заявили о намерении продолжать поставки оружия ВСУ, в том числе и после завершения конфликта. Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    «У Венгрии другой стратегический подход к Украине, но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 – это больше, чем один», – прокомментировал позицию Будапешта председатель Европейского совета Антониу Кошта. Ему возразил венгерский премьер Виктор Орбан: «Думаю, понятие изоляции более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций».

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    7 марта 2025, 03:26 • Новости дня
    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины

    Орбан отверг слова главы Евросовета об изоляции Венгрии и заявил об изоляции самого ЕС

    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины
    @ Marton Monus/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Венгрия «изолирована внутри ЕС». Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    Кошта подтвердил, что Венгрия заблокировала решение саммита по Украине. Он выразил уверенность, что Брюссель преодолеет это сопротивление. «У Венгрии другой стратегический подход к Украине, но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 – это больше, чем 1», – приводит его слова ТАСС.

    «Думаю, это более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций», – заявил в ответ Орбан. По его словам, «если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, Венгрия совершенно не изолирована», передает РИА «Новости».

    Орбан также прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон не будет защищать страны НАТО, не выполняющие обязательств по оборонным расходам. Он согласился с тем, что «придется тратить больше» на собственную оборону.

    «Нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности, но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а американцы больше в этом участвовать не будут. Речь об очень большой сумме», – сказал Орбан в эфире М1.

    Он отметил, что «украинское государство тоже надо финансировать, иначе оно развалится», а «все три пакета – это уже слишком много».

    Венгрия, по его словам, намерена провести опрос населения о вступлении Украины в ЕС, считая, что сначала необходимо решить этот вопрос, а затем принимать решение о финансовой поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 из 27 стран Евросоюза поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги. Экстренный саммит Евросоюза по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

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    7 марта 2025, 09:19 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ раскритиковал дискуссии Макрона о ядерном оружии

    Глава МАГАТЭ Гросси назвал обсуждения ядерного оружия размыванием международных норм

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обсуждения в некоторых странах ядерного оружия, назвав это размыванием международных норм.

    Гросси отметил, что обсуждения на эту тему, которые раньше считались табуированными, становятся все более распространенными, что представляет собой опасное размывание международных норм, передает РИА «Новости».

    Глава МАГАТЭ в интервью агентству Bloomberg высказался о том, что еще несколько лет назад подобные дискуссии о ядерном оружии были бы невозможны, но сейчас они ведутся в ряде стран, что он считает тревожным сигналом о постепенном размывании международных норм.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

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    8 марта 2025, 17:14 • Новости дня
    FT: Германия и Франция вступили в спор о финансировании ВПК ЕС

    Франция и Германия не могут договориться о новых кредитах для ВПК ЕС на 150 млрд евро

    FT: Германия и Франция вступили в спор о финансировании ВПК ЕС
    @ Emmanuele Contini/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Противоречия между Францией и Германией могут сорвать планы еврокомиссии по выделению 150 млрд евро для финансирования военно-промышленного комплекса ЕС из-за разногласий по условиям открытости финансирования.

    Как пишет РИА «Новости», противоречия между Францией и Германией создают угрозу для планов Европейской комиссии по выделению 150 млрд евро в виде новых кредитов для финансирования военно-промышленного комплекса Европейского союза. Газета Financial Times сообщает, что конфликт между Парижем и Берлином связан с вопросом открытости финансирования для стран за пределами ЕС, что вызывает несогласие у Франции.

    Ранее из-за схожих противоречий между странами было задержано соглашение по европейской программе оборонной промышленности, финансирование которой планировалось в размере 1,5 млрд евро. Источник сообщает, что на этот раз проблема может стать более серьезной из-за значительного увеличения суммы.

    Европейские дипломаты, участвующие в переговорах, выражают сомнения в возможности оперативно согласовать проект, учитывая сложность согласования даже меньших сумм. Один из дипломатов отметил: «Мы находимся на стадии, которая требует согласования во имя скорости, а не идеала».

    Старшие представители еврокомиссии ведут интенсивные переговоры с Берлином, Парижем и другими столицами ЕС, чтобы избежать блокировки решения на стадии одобрения. Европейский чиновник подчеркнул сложность задачи: «С этим предстоит проделать большую работу. Ничего не было еще неделю назад, а теперь нужно подготовить менее, чем за две недели... потребуются компромиссы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны продолжили поддерживать Украину, несмотря на экономические и политические трудности внутри Европейского союза. Сообщалось, что США превращают НАТО в коммерческий сервис, что вызывает недовольство среди европейских членов альянса. Писала газета ВЗГЛЯД, что попытка Европы нарастить собственные военные возможности может привести к расколу внутри Европейского союза и его самоизоляции.

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    7 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    ЕК решила предоставить Киеву привилегированный доступ к рынку ЕС

    Урсула фон дер Ляйен поддержала привилегированный доступ Украины к рынку ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности предоставить Киеву особые условия доступа к единому рынку ЕС в рамках мирного соглашения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку ЕС, сообщает Telegraph. Это предложение связано с мирным урегулированием конфликта и включает в себя адаптацию правил Евросоюза.

    Издание отмечает, что Брюссель будет избирательно подходить к открытию секторов для Украины, решая, какие оставить закрытыми. Подобное решение подчеркивает стремление ЕС поддержать Киев в его противостоянии с Москвой.

    На саммите ЕС, который прошел 14 декабря 2023 года, было принято решение о начале переговоров по потенциальному членству Украины и Молдавии в Евросоюзе. Это решение следует за предоставлением статуса стран-кандидатов в июне 2022 года.

    Тем не менее статус кандидата и начало переговоров не гарантируют обязательного вступления в ЕС. Прецеденты долгих переговорных процессов по вступлению включают Турцию и Северную Македонию, которые остаются кандидатами годами, в то время как Хорватия стала последним новым членом в 2013 году после десяти лет переговоров.


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    7 марта 2025, 11:59 • Новости дня
    Орбан спрогнозировал пересмотр Евросоюзом планов поддержки Украины
    Орбан спрогнозировал пересмотр Евросоюзом планов поддержки Украины
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON Fotoagentur GmbH & Co. Pressefoto KG/ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз в течение нескольких недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, поскольку подсчеты расходов указывают на невозможность их реализации.

    Орбан выразил уверенность, что Европейский союз пересмотрит свои планы по финансовой поддержке Украины в течение ближайших недель, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что в Брюсселе сейчас ведутся подсчеты всех будущих расходов, включая содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский планирует увеличить до миллиона человек.

    Помимо этого, ЕС необходимо оплачивать функционирование украинского государства, включая зарплаты и пенсии, а также миллиардные расходы на перевооружение Европы и возможное вступление Украины в ЕС.

    Орбан выразил сомнения в реальности выполнения всех этих финансовых обязательств, подчеркнув, что средств для достижения поставленных целей не хватит даже с участием финансов США.

    Он добавил, что, хотя его мнение воспринимается как вето, в течение нескольких недель станет ясно, что на эти цели у ЕС нет достаточных средств.

    Глава венгерского правительства также указал на необходимость пересмотра европейских планов, иначе они могут привести к разрушительным последствиям для Евросоюза.

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

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    7 марта 2025, 09:59 • Новости дня
    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возвращение Дональда Трампа к власти в США заставило Европу задуматься о расколе альянса, но вице-президент Джей Ди Вэнс вызывает еще больше опасений у европейцев после его выступления в Мюнхене, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, европейские лидеры считают, что в случае его прихода к власти трансатлантический альянс может столкнуться с еще большими вызовами, передает ТАСС.

    Один из западноевропейских дипломатов заявил, что Вэнс воспринимается как антиевропейский политик, что закрепилось после его речи, где он выразил скептицизм в отношении традиционных союзников США.

    Такая позиция Вэнса добавляет опасений о возможном длительном расколе между США и Европой.

    Сам Вэнс, как подчеркивает Bloomberg, представляя скептический взгляд на отношения с Европой, подчеркивает, что политика США может продолжить курс на уменьшение зависимости от традиционных союзников и усиление самостоятельности в принятии решений на международной арене.

    Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского союза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что действующая власть США быстро наладит взаимоотношения с европейскими элитами, и они вскоре «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

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    9 марта 2025, 22:12 • Новости дня
    Джорджеску назвал отказ в регистрации ударом по демократии

    Кандидат в президенты Румынии заявил об ударе по мировой демократии после отказа в регистрации на выборы

    Tекст: Максим Попов

    Кэлин Джеорджеску, кандидат на пост президента Румынии, назвал решение Центрального избирательного бюро об отказе в его регистрации прямым ударом в сердце демократии и предупредил о последствиях для мирового сообщества.

    Кэлин Джеорджеску, кандидат на пост президента Румынии, заявил, что решение Центрального избирательного бюро отклонить его заявку является ударом по демократии, передает РИА «Новости». Это решение было принято после того, как Конституционный суд отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску. Однако ЦИК может принимать решение о регистрации только после решения суда.

    Джеорджеску подал документы в пятницу, но две жалобы были поданы в Конституционный суд. В субботу суд отклонил их, но несмотря на это, в воскресенье ЦИК отклонил кандидатуру Джеорджеску. «Если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир», – написал он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    В 2024 году Джеорджеску лидировал на президентских выборах с 22,94% голосов, но Конституционный суд аннулировал итоги из-за нарушений. Это спровоцировало протесты его сторонников, которые не прекращаются и в 2025 году.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз стоит за решением предъявить обвинения кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску, чтобы не допустить его участия в выборах.

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    7 марта 2025, 21:33 • Новости дня
    СК заочно обвинил командира ВСУ в теракте в Севастополе

    Командиру 19-й ракетной бригады ВСУ предъявили обвинение в теракте в Севастополе

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России заочно обвинил командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу в теракте, в результате которого в Севастополе погибли мирные жители и пострадали 129 человек.

    Следственный комитет России, сообщает ТАСС, предъявил заочное обвинение полковнику ВСУ Ростиславу Карпуше в совершении террористического акта, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Карпуша, командир 19-й ракетной бригады «Святая Варвара», обвиняется в том, что 23 июня прошлого года он отдал приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе.

    В результате обстрела погибли несколько мирных жителей, включая двух детей, а 129 человек получили ранения различной тяжести. Следствие также установило, что Карпуша отдал приказ использовать кассетные боеприпасы, что привело к масштабным разрушениям. Командир объявлен в международный розыск, а судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Кроме того, сообщается, что председатель СК России Бастрыкин совершил рабочую поездку в Донецк. Там он встретился с сотрудницами ведомства в преддверии 8 марта и обсудил вопросы, касающиеся работы следственных органов в условиях текущих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов были признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности, военный ВСУ из Сумской области присвоил оптику на сумму 108 тыс. долларов и потратил деньги на азартные игры, а Великоустюгский районный суд Вологодской области конфисковал водочные активы украинских олигархов Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло в доход государства на сумму более 9 млрд рублей.

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    7 марта 2025, 15:56 • Новости дня
    Каллас обсудила с Украиной поставки оружия ЕС

    Каллас и Умеров обсудили европейские поставки оружия для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела встречу с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, на которой обсуждались планы по увеличению поставок вооружений из Европы на фоне недавнего саммита ЕС.

    Как пишет РИА «Новости», глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела в пятницу встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На встрече обсуждались планы по увеличению европейских военных поставок для Украины. Каллас отметила, что ЕС знает о потребностях Украины в области обороны и намерен наращивать производство оружия для ускорения поставок.

    Накануне на саммите ЕС лидеры стран не смогли согласовать инициативу по военной помощи Киеву на 2025 год. Лишь 26 из 27 стран, за исключением Венгрии, утвердили выводы, поддерживающие намерение отдельных государств увеличить поддержку Украины.

    Каллас подчеркнула, что встреча с украинским коллегой прошла продуктивно, и ЕС готов продолжать сотрудничество с Украиной для обеспечения необходимой оборонной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Прибалтике растет неприкрытая ненависть к президенту США Дональду Трампу, которого местные элиты обвиняют в «предательстве Украины».

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, а премьер Италии Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, но политолог Александр Рар считает, что в здравом уме вряд ли в Европе кто-либо поддержит эту идею.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
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    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Зачем и от кого защищать русский язык

      Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

      30 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

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