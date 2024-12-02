Производители оружия нарастили доходы до 632 млрд долларов в 2023 году

СИПРИ сообщил о росте доходов производителей вооружений до 632 млрд долларов

Tекст: Максим Попов

Согласно данным доклада, в 2023 году общий доход этих компаний составил 632 млрд долларов, что в реальном исчислении на 4,2% выше по сравнению с 2022 годом, передает ТАСС.

Рост доходов был зафиксирован во всех регионах мира, особенно заметно он проявился в России и на Ближнем Востоке. Эксперты связывают это с увеличением спроса на фоне конфликтов в Газе и на Украине, нарастающей напряженности в Восточной Азии, а также активными программами перевооружения армий.

В докладе отмечается, что почти три четверти из ста крупнейших компаний смогли увеличить свои доходы в годовом выражении. Особое внимание привлекают фирмы, ранее находившиеся в нижней части рейтинга топ-100, которые сумели существенно нарастить свое производство и увеличить доходы в ответ на растущий спрос на продукцию.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что европейские страны разрабатывают схему, по которой они будут финансировать производство оружия на Украине, чтобы поддержать боевые действия Киева. Схема включает в себя ракеты и дроны, которые могут поражать российскую территорию.