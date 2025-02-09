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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    44 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    9 февраля 2025, 23:15 • Новости дня

    Пашинян получил приглашение на празднование Дня Победы в Москве

    Правда и победа

    Пашиняну передали приглашение на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение на участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

    Копыркин подчеркнул, что россияне и народы бывшего Советского Союза через несколько месяцев отметят эту значимую дату, передает РИА «Новости». Он выразил надежду, что участие армянского лидера станет символом единства и уважения к подвигу, совершенному нашими народами в годы войны.

    Дипломат отметил, что в условиях сегодняшних вызовов и нападок на историческую правду, важно сохранять и защищать память о Великой Победе.

    До этого Армения отказалась от участия во встрече ОДКБ в Москве.

    9 февраля 2025, 07:02 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске

    Российские военные ликвидировали более десяти польских наемников в Дзержинске

    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска ликвидировали группу польских «солдат удачи», находившихся в одном из многоэтажных домов.

    Военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Артур Хазарьян рассказал о ликвидации польских наемников в Дзержинске, передает ТАСС. Он отметил, что операция по зачистке дома, где находились «солдаты удачи», заняла около семи часов. «Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десятка их было», – заявил боец.

    Хазарьян подчеркнул, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в Дзержинске, большую часть составляли мобилизованные, которые чаще всего сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ. По его словам, атакующие группы эффективно справлялись с сопротивлением противника.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 00:11 • Новости дня
    Медсестра накрыла собой раненного бойца при обстреле ВСУ

    Людмила Болилая накрыла собой раненого бойца при обстреле кассетными боеприпасами

    Tекст: Максим Попов

    Ефрейтор Людмила Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.

    Медсестра ефрейтор Людмила Болилая во время украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами проявила мужество и самоотверженность. Как передает РИА «Новости», она бросилась на помощь раненым, несмотря на продолжающийся обстрел.

    В результате кассетного удара ранения получили несколько российских военнослужащих. Болилая, находясь на пункте управления, незамедлительно выбежала наружу и начала оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одновременно она подготовила их к эвакуации.

    Когда обстрел продолжился, Болилая осталась на месте, чтобы оказывать помощь одному из тяжелораненых бойцов. Она накрыла его своим телом, принимая на себя поражающие элементы и осколки. Это геройский поступок спас жизнь военнослужащему, но сама Болилая получила множественные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.

    Ранее три женщины из Белгородской области присоединились к добровольческому отряду «Барс-Белгород».

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    9 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    В Приморье доставили тела вице-губернатора Ефремова и бойцов отряда «Тигр»

    Tекст: Максим Попов

    Тела вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова и бойцов «Тигра» прибыли в Приморье для прощания, которое пройдет в здании правительства края.

    Военный борт доставил в Приморский край тела вице-губернатора Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр», Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, сообщил в своем Telegram глава региона Олег Кожемяко.

    «Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев – на родной земле. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 12.00 в здании правительства Приморского края», – написал Кожемяко.

    Напомним, 2 февраля машина командира приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова подорвалась на мине в зоне СВО, возвращаясь с боевого задания. 


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    9 февраля 2025, 05:26 • Новости дня
    Сержант четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска

    Tекст: Максим Попов

    Сержант Василий Мастюгин оставался незамеченным в тылу украинских войск и наносил удары по врагу, помогая освободить Дзержинск в ДНР.

    Как отметил командир штурмового отряда 132-й мотострелковой бригады 51-й армии подполковник Иван Шульга, сержант Василий Мастюгин, командир взвода штурмового подразделения, четыре дня оставался незамеченным в тылу ВСУ, передает ТАСС. Он выполнял задачу по уничтожению солдат противника при освобождении Дзержинска.

    Шульга рассказал, что задача штурмовой группы заключалась в закреплении на определенном участке. При перемещении группы противник использовал средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего связь была потеряна. Однако, после восстановления сигнала Мастюгин вышел на контакт и сообщил, что находится в 500 метрах в тылу украинских позиций.

    Подполковник отметил, что во время пребывания в тылу противника, Мастюгин с помощью стрелкового вооружения наносил огневое поражение врагу, который не мог определить источник огня. Это позволило российским силам корректировать огонь в процессе перемещения украинских войск, что внесло значительный вклад в успех операции.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, одним из ключевых этапов освобождения города стал захват шахты «Торецкая».

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    9 февраля 2025, 03:32 • Новости дня
    Россиян предупредили о звонках мошенников от имени суда

    Tекст: Максим Попов

    На фоне увеличения случаев мошенничества, российские суды напомнили, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают данные банковских карт или коды из смс, а звонят только для информирования о дате и месте судебных заседаний.

    Как сообщает РИА «Новости», в российских судах предупредили граждан о новой уловке мошенников. Злоумышленники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками суда, и пытались выманить данные банковских карт. «Сотрудники суда никогда не будут просить сообщать коды из смс, данные счетов, банковских карт или иные личные данные», – заявили в судопроизводственных органах.

    Представители российских судов подчеркнули, что никакие финансовые вопросы по телефону с сотрудниками суда не обсуждаются. Основная цель телефонных звонков от судов – это извещение участников процесса о дате, времени и месте судебных заседаний, а также сообщения о готовности к выдаче копий судебных решений или других документов.

    Сотрудники судов также могут уточнять иные организационные вопросы, связанные с участием граждан в заседаниях, говорится в заявлении.

    До этого газета ВЗГЛЯД писала, что МВД предупредило о призывах украинских спецслужб к преступлениям в России. Президент Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран. В Госдуме рассказали о новых видах мошеннического спама.

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    9 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в Дзержинске

    Tекст: Максим Попов

    Одним из ключевых этапов освобождения Дзержинска в ДНР стало взятие шахты «Торецкая», где ВСУ создали мощную систему укреплений, сообщил командир штурмового отряда Иван Шульга.

    Как отметил подполковник Шульга, операция началась с команды на освобождение города, после чего он принял решение о наступлении на боевых машинах пехоты с десантом, передает ТАСС.

    «Пробили первый рубеж обороны противника. Противник был ошеломлен, первые сутки не понимал, что произошло», – описал он начальную фазу операции. После успешного захвата шахты «Северная» и продвижения в частный сектор, штурмовики достигли микрорайона с многоэтажными зданиями.

    Здесь российские войска получили поддержку от огнеметной роты, что позволило им окончательно закрепиться в районе. Далее бойцы продвинулись к частному сектору, где, по словам Шульги, «под каждым деревом у противника был окоп или блиндаж». Несмотря на это, российские военнослужащие сумели выбить врага и дойти до шахты «Торецкая».

    Офицер подчеркнул, что шахта «Торецкая» представляла собой сложный оборонительный узел ВСУ. Противник ожидал атаки с правого фланга, имея там укрепленные позиции. Однако российские силы зашли неожиданным путем, что позволило им пробить брешь в укреплениях и занять стратегически важный район.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек.

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    9 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    Испанский журналист незаконно встретился с боевиками ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Журналист газеты Mundo Альберто Рохас нарушил границу России и сделал репортаж с бойцами ВСУ в Курской области.

    По информации Mundo, журналист газеты Альберто Рохас выехал из города Сумы в сопровождении украинских военных и пересек границу России, передает РИА «Новости». Целью его поездки было интервью с членами 'бригады 47' ВСУ в Курской области.

    В своем материале Рохас утверждает, что ему удалось пообщаться с украинскими военными по имени Юрий, Антон и Петро.

    Ранее суд заочно арестовал немецкого журналиста за незаконный репортаж в Курской области.

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    9 февраля 2025, 07:59 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь

    Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 украинских беспилотников над российскими регионами

    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь
    @ MOD Russia/ Via Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 35 украинских дронов в различных регионах, включая Курскую и Орловскую области.

    Как передает РИА «Новости», 18 дронов были сбиты над Курской областью, четыре над Орловской областью, и еще четыре над Краснодарским краем.

    Также по три беспилотника были перехвачены над Воронежской и Ростовской областями. В дополнение к этому, по одному дрону были уничтожены над Брянской, Тульской областями и Республикой Крым.

    До этого сообщалось, что ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.

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    9 февраля 2025, 05:39 • Новости дня
    Китайское судно с углем и топливом село на мель у берегов Сахалина

    Балкер с углем и топливом сел на мель у Сахалина, разлива не обнаружено

    Tекст: Максим Попов

    Грузовой балкер AN YANG 2 с углем, мазутом и моторным маслом на борту, сел на мель в Сахалинской области из-за сильного шторма, угрозы разлива топлива нет, сообщили в правительстве региона.

    По словам зампредседателя правительства Сахалинской области Алексея Римши, грузовой балкер «AN YANG 2» сел на мель в Невельском районе Сахалинской области поздним вечером 8 февраля, передает ТАСС.

    Судно село на мель из-за сильного шторма и находится в 200 метрах от берега. На борту находятся 20 членов экипажа, граждане Китая. Есть запасы воды и продуктов, в медицинской помощи экипаж не нуждается.

    Отмечается, что балкер загружен углем, мазутом и моторным маслом. Разлива топлива не обнаружено, но ситуация находится под постоянным мониторингом. В данный момент связь с капитаном налажена, но из-за шторма спасательные средства не могут подойти к судну. Ожидается, что такая возможность появится завтра.

    Специалисты морской спасательной службы из Корсакова направлены в Невельск с необходимым оборудованием. Создан пункт временного размещения для экипажа. Губернатор, правительство и аварийно-спасательные службы держат ситуацию под контролем, отметил Римша.

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    9 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Снайпер в темноте уничтожил украинский гексакоптер «Баба-Яга»

    Снайпер группировки «Днепр» сбил дрон «Баба-Яга» в Херсонской области

    Tекст: Максим Попов

    Ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.

    Как сообщило РИА «Новости», снайпер 18-й общевойсковой армии из группировки войск «Днепр» сбил украинский тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга». Инцидент произошел ночью над левым берегом Днепра в Херсонской области. Военнослужащий с позывным «Пес» рассказал, что дрон был сбит из винтовки СВД, оснащенной тепловизионным прицелом.

    Во время ночной операции пара тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга» проводила разведку и бомбометание. Снайпер с помощью тепловизионного прицела обнаружил беспилотники противника и произвел несколько прицельных выстрелов. В результате, один из дронов потерял высоту и упал в лесополосе.

    Кадры, снятые на тепловизор, установленный на винтовке, были предоставлены агентству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Василий Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 02:31 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о новых видах мошеннического спама

    Фишинг и поддельные акции стали самыми популярными видами мошеннического спама

    Tекст: Максим Попов

    Мошенники активно используют фишинг и поддельные акции как основные виды спама, чтобы похитить личные данные и установить вредоносное ПО, сообщил слен комитета по информационной политикен Госдумы Антон Немкин.

    По словам Немкина, наибольшую опасность представляет фишинг, целью которого является кража конфиденциальной информации, такой как логины, пароли и данные банковских карт, передает РИА «Новости». Немкин объяснил, что такие письма часто содержат тексты с предупреждением о возможной блокировке аккаунта, если не будут подтверждены данные, что создает у пользователя чувство срочности.

    Кроме того, как отметил депутат, мошенники активно рассылают письма с ложными акциями и скидками, которые могут содержать вредоносные вложения или ссылки, способные заразить устройство вирусами или перенаправить пользователя на фальшивые сайты. Среди популярных махинаций встречаются предложения быстро заработать, инвестиционные аферы и сомнительные медицинские товары.

    Спам также широко распространяется в мессенджерах и социальных сетях через фальшивые аккаунты. Мошенники предлагают перейти по ссылке ради получения «подарка» или решения вымышленной проблемы с аккаунтом. Эти сообщения становятся все более персонализированными, чтобы быть более убедительными для жертвы, подчеркнул депутат.

    Ранее президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.

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    9 февраля 2025, 07:21 • Новости дня
    Генконсульство оформило документы для оставленной в Антальи новорожденной

    Генконсульство России в Анталье оформило документы для возвращения девочки в Россию

    Tекст: Максим Попов

    Генеральное консульство России в Анталье оформило гражданство, свидетельство о рождении и загранпаспорт для девочки, оставленной матерью в туалете аэропорта, чтобы вернуть ее в Россию.

    По словам генерального консула России в Анталье Сергея Ветрика, диппредставительство активно работает над возвращением в Россию девочки, которую мать оставила в аэропорту турецкого курорта, передает РИА «Новости».

    Для этого ребенку оформлены гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Генконсульство также оказывает содействие профильным российским органам для успешного возвращения маленькой россиянки на Родину, сказал дипломат.

    Напомним, инцидент произошел 13 октября, когда Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта Антальи и оставила новорожденного в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась сбежать в Россию. Однако младенца обнаружили, а женщин задержали, не позволяя им сесть на рейс.

    До этого стало известно, что турецкий суд оставил Бурназкину под стражей до 19 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие власти возбудили уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности.

    Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Бурназкина и ее мать предстанут перед турецким судом, причем экстрадиция в Россию пока не рассматривается.

    Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о наличии достаточного числа кандидатов в опекуны для ребенка.

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    9 февраля 2025, 04:22 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал США «закулисным элементом» в конфликте на Украине

    Ким Чен Ын обвинил США и Запад в затягивании конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Ким Чен Ын заявил, что США и западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение, затягивая конфликт на Украине, и выразил поддержку действиям России.

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил США и западные страны в намеренном затягивании конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.  По его словам, США остаются главным «закулисным элементом», инициирующим противостояние в бывшей советской республике.

    Ким Чен Ын выразил обеспокоенность «безумными действиями» Запада и США, которые, по его мнению, стремятся навязать неосуществимую мечту о стратегическом поражении России. Лидер КНДР также отметил, что его страна противостоит действиям, подрывающим международную справедливость и глобальный мир.

    Глава Северной Кореи добавил, что Пхеньян будет «неизменно поддерживать справедливое дело армии и народа России» в их усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности, как это предусмотрено в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

    До этого глава КНДР обвинил США в нарушении стратегического баланса на Корейском полуострове. При этом накануне Пхеньян отказался обсуждать с США «сделку» по ядерному оружию.

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    9 февраля 2025, 00:41 • Новости дня
    При обстреле ДНР погиб мирный житель

    Украинские войска четыре раза обстояли территорию ДНР за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В результате обстрелов украинскими войсками ДНР за последние сутки погиб один человек и пострадали десять, включая детей.

    Украинские войска за последние сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, отмечается в сообщении управления правительства республики в Telegram.

    В результате обстрелов было выпущено 11 боеприпасов на горловском и макеевском направлениях. При этом один человек погиб и десять, включая детей, получили ранения.

    До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удары по селам Муром и Малиновка в Белгородской области.

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    9 февраля 2025, 05:51 • Новости дня
    В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты самолетов

    Росавиация сообщила о временных ограничениях для аэропорта Нижнего Новгорода

    Tекст: Максим Попов

    В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, что может повлиять на расписание авиарейсов.

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода были введены в 04:40 по московскому времени, сообщило ТАСС.

    Как пояснили в Росавиации, ограничения временные и связаны с необходимостью обеспечить безопасность и надлежащие условия для воздушных судов. Пассажирам рекомендуется проверять актуальное расписание рейсов.

    Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда, что также сказалось на графике полетов и работе аэропорта.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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