Пьяная француженка врезалась на машине в танк времен Второй мировой

Пьяная француженка врезалась на автомобиле в танк Churchill времен Второй мировой войны в Нормандии

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в субботу около шести часов утра в северной французской коммуне Льон-сюр-Мер, сообщает агентство France Press. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, в состоянии алкогольного опьянения врезалась в танк времен Второй мировой войны, установленный на западном выезде из коммуны, передает РИА «Новости».

По информации агентства, речь идет об инженерном танке Churchill AVRE, который принадлежал британской 79-й бронетанковой дивизии. Этот танк участвовал в высадке союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года и был позже подарен Франции британским генералом Ианом Харрисом.

Жандармы сообщили, что автомобиль женщины получил серьезные повреждения, однако танк остался невредим. Сама женщина в результате аварии также не пострадала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в польском городе Паенчно пьяный мужчина совершил поездку на советском танке Т-55 по центру города.

А в 2020 году в Иорданской долине Израиля танк «Меркава» перевернулся во время армейских учений, когда пытался заехать на тягач.