Пьяный водитель проехал по центру польского города на советском танке

В Паенчно в Лодзинском воеводстве пьяный мужчина прокатился по центру города на советском танке Т-55, сообщил представитель местной полиции.

«Полицейские получили сообщение о том, что по городу ездит танк. Прибывший патруль обнаружил советский танк, а рядом с ним мужчину, который, как оказалось впоследствии, ехал в нем в качестве пассажира», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что позже был найден 49-летний владелец танка, который был пьян. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение мужчины.

Выяснилось, что танк перевозили на специальном прицепе, однако он сломался, и боевую машину сняли с прицепа.

«Нетрезвый владелец танка решил прокатиться по улицам города и взял на борт пассажира», – рассказал представитель полиции.

Танк не был застрахован, а у его водителя не было права управлять транспортными средствами этого типа. Убрать танк с улицы помог бывший танкист. Боевую машину отправили на штрафстоянку.

Водителю танка может грозить до восьми лет лишения свободы за опасность создания ДТП, еще до двух лет – за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Советский танк Т-55 производился с 1956 по 1979 год. Танки этого типа широко использовались в странах Варшавского договора. Польская армия перестала использовать их в 2002 году.