Посол в Австрии оценил перспективу поставок российского газа в Европу

Посол Любинский допустил возможные масштабных переговоры с Европой по газу

Tекст: Вера Басилая

Любинский подчеркнул, что Вена, как ключевой газовый хаб, утратила свое влияние из-за собственных решений, и теперь австрийцам придется справляться с последствиями самостоятельно. Он добавил, что Россия не проявляет инициативы для восстановления прежних контактов, так как диалог был разорван не по ее вине. В случае, если Австрия в будущем проявит заинтересованность, Москва будет исходить из текущих условий, но пока оснований для односторонних шагов не усматривается, передает РИА «Новости».

По его словам, в случае, если переговоры о поставках российского газа в Европу возобновятся, то они будут масштабными, и Австрии достанется там «второстепенная роль».

В январе 2023 года австрийская компания OMV инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа, требуя компенсацию убытков от «Газпром экспорта» из-за непредсказуемых поставок. Согласно контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году, OMV претендовала на возмещение ущерба. Поставки российского газа прекратились после решения Стокгольмского арбитража, по которому OMV присудили 230 млн евро за недопоставки газа по германскому контракту, а компания решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок, что привело к невыполнению платежных обязательств.

Ранее австрийская компания OMV заявила, что выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

Также сообщалось, что австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.