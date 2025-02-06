В Сургуте школьник сломал спину при подъеме 100-килограммовой штанги

Tекст: Алексей Дегтярев

Пострадавшему 16 лет, он пришел на занятия в вечернюю школу вместе с одноклассниками и перед уроками решил проверить свои силы в спортзале, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-каналы.

Подростки решили выяснить, кто из них сильнее, и выбрали для этого 100-килограммовую штангу. Пострадавший школьник смог приподнять ее, но сразу же почувствовал боль в спине. Ситуация ухудшилась после того, как юноши решили попрыгать в сугробы перед началом занятий.

Очевидцы пояснили, что первые три урока подросток терпел, но боль не утихала. Учителя предложили ему обратиться в медпункт, однако он предпочел отправиться домой. Лишь когда боль усилилась, молодой человек обратился за помощью в медпункт вместе с матерью.

Врачи диагностировали у школьника множественные переломы грудного отдела позвоночника. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В 2019 году в Самаре подросток был госпитализирован в результате падения с крыши наледи. Ледяная глыба сломала ему несколько позвонков.