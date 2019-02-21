В Самаре упавшая с крыши ледяная глыба сломала подростку позвоночник

В Самаре подросток 2002 года была госпитализирована в результате падения с крыши наледи, сообщили Следственном комитете Самарской области.

Ледяная глыба сломала подростку грудные позвонки и поясничный отдел, говорится на сайте ведомства.

По версии правоохранителей, инцидент произошел вследствие несвоевременной очистке кровли от снега и наледи сотрудниками управляющей компании. Возбуждено углоловное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге с переломом позвоночника и ушибом поясничной области госпитализировали 13-летнюю девочку. Подросток травмировался после падения с крыши наледи.