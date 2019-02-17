В Петербурге школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши

После падения наледи с крыши здания в Санкт-Петербурге госпитализирована 13-летняя девочка, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию сообщили, что из своей квартиры одного из домов по Юкковскому шоссе госпитализирована 13-летняя школьница, у нее подозревают компрессионный перелом позвоночника и ушиб поясничной области, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, у дома на нее упала наледь с крыши. Проводится проверка», – сообщает пресс-служба ведомства.

Состояние девочки оценивается как средней тяжести.