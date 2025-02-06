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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    0 комментариев
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    16 комментариев
    6 февраля 2025, 11:01 • Новости дня

    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы

    США завершили процедуру конфискации самолета вице-президента Венесуэлы

    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы
    @ Venezuela'S Presidency/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет, принадлежащий венесуэльскому правительству, был захвачен в Доминиканской Республике по обвинению в нарушении санкций, что может осложнить сотрудничество США и Венесуэлы по вопросу депортации нелегалов.

    Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала конфискацию самолета, принадлежащего венесуэльскому правительству и находящегося на территории Доминиканской Республики с прошлого года, передает Bloomberg.

    Ожидается, что о конфискации объявит госсекретарь Марко Рубио уже на этой неделе.

    Самолет, которым пользовалась вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, был задержан властями Доминиканы в прошлом году, когда Джо Байден еще находился в Белом доме.

    Однако процесс конфискации американской стороной в связи с предполагаемыми нарушениями санкций был завершен только недавно после того, как Трамп вступил в должность.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, якобы купленный в обход американских санкций.

    В ответ Венесуэла обвинила США в пиратстве из-за конфискации самолета.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что США могут отдать самолет Мадуро оппозиции Венесуэлы.

    5 февраля 2025, 23:01 • Новости дня
    Рубио объявил о неподчинении части сотрудников USAID приказам Госдепа

    Госдеп сообщил, что часть сотрудников USAID нарушила 90-дневный запрет на финансирование международных программ

    Рубио объявил о неподчинении части сотрудников USAID приказам Госдепа
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники Агентства по международному развитию нарушили запрет Госдепартамента на приостановку финансирования программ иностранной помощи на 90 дней, сообщил глава внешнеполитического ведомства США Марко Рубио.

    По словам Рубио, сотрудники USAID, несмотря на приказы о приостановке иностранной помощи, продолжали осуществлять платежи, что стало нарушением указаний Госдепартамента, передает ТАСС. Рубио подчеркнул, что средства, которые пытались использовать служащие госведомства, являются деньгами американских налогоплательщиков, и агентство должно было проявить большее сотрудничество с новым руководством.

    Ранее сообщалось, что Госдепартамент планирует к 8 февраля вернуть из заграничных командировок всех сотрудников USAID, что связано с приостановкой деятельности агентства. Кроме того, администрация Трампа намерена отправить в отпуск почти всех сотрудников вашингтонского офиса агентства, а госсекретарь Рубио был назначен временным руководителем USAID.

    Эти меры были приняты по рекомендации Илона Маска, который назначен главой нового ведомства по повышению эффективности работы правительства. Он предложил сократить бюрократию и государственный аппарат, в связи с чем деятельность USAID была временно приостановлена. Решения относительно продолжения или изменения финансирования программ будут приниматься после проверки, проведенной Рубио.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель  российского МИД Мария Захарова обвинила USAID в использовании тактики «стратегического молчания», при которой «независимые» СМИ игнорируют преступления ВСУ, такие как удары по интернату в Судже и убийства в Курской области.

    Коментарии (10)
    5 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Маск пообещал прекратить финансирование СМИ государством

    Глава DOGE выступил против финансирования СМИ из госбюджета США

    Маск пообещал прекратить финансирование СМИ государством
    @ AP/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск выразил недовольство финансированием СМИ государственными средствами, назвав это огромной тратой денег налогоплательщиков.

    Миллиардер Илон Маск, возглавляющий Управление по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), выразил резкое недовольство по поводу практики финансирования СМИ за счет государственного бюджета, передает ТАСС.

    Маск отметил, что ситуация, при которой средства налогоплательщиков используются для поддержки медиаорганизаций, является недопустимой растратой.

    «Это, очевидно, огромная трата денег налогоплательщиков!» – написал Маск на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter, заблокирована в России), отреагировав на сообщение о том, что агентство Associated Press получило миллионы долларов из государственной казны.

    Маск пообещал, что подобная практика финансирования прекратится в ближайшее время, подчеркивая необходимость изменения подхода к использованию бюджета.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, из-за того, что молодому коллективу DOGE удалось получить доступ к конфиденциальной информации Агентства по международному развитию (USAID), в США разразился скандал. USAID решило отправить в отпуск весь персонал, нанятый напрямую, в административный отпуск с 7 февраля с подачи DOGE.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 23:52 • Новости дня
    Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы
    Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Дональда Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что потребует значительных затрат.

    Марко Рубио, госсекретарь США, в ходе пресс-конференции в Гватемале заявил, что слова президента Дональда Трампа о секторе Газа следует воспринимать как выражение готовности Вашингтона участвовать в восстановлении территории и разминировании неразорвавшихся боеприпасов, передает ТАСС. По его словам, это предложение  не является враждебным шагом, а, напротив, демонстрирует великодушие.

    Рубио подчеркнул, что в секторе Газа остаются неразорвавшиеся боеприпасы, и их обезвреживание станет сложной задачей. Он отметил, что палестинцы не смогут безопасно жить в регионе до окончания работ по разбору завалов и разминированию. Если предложение Трампа будет принято, детали восстановления необходимо будет проработать с международными партнерами.

    Госсекретарь добавил, что сектор Газа понес серьезные разрушения, и для его реконструкции потребуются миллиарды долларов. В некоторых районах проживание невозможно как в текущем моменте, так и в обозримом будущем, отметил он.

    Напомним, накануне Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет. Инициатива американского лидера вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой.

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    6 февраля 2025, 03:34 • Новости дня
    Украина получила 27% финансирования USAID за три года

    Украинские власти получили 32,4 млрд долларов от USAID за три года из 119,3 млрд общего бюджета

    Украина получила 27% финансирования USAID за три года
    @ Volodymyr Tarasov/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    С 2022 года Украина стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства.

    Как сообщает РИА «Новости», Украина за последние три года получила значительную долю финансирования от Агентства по международному развитию США (USAID). С 2022 года USAID в общей сложности выделило Украине 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% от общего объема финансирования в 119,3 млрд.

    В 2022 году Украина получила 9,95 млрд долларов из общего бюджета агентства в 41,5 млрд. В 2023 году объем помощи увеличился до 16,43 млрд, что составило 38,8% всех расходов агентства. В 2024 году финансирование уменьшилось до 6,05 млрд долларов из 35,4 млрд, подсчитало агентство, основываясь на данных ForeignAssistance.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Вскоре Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID.

    Агентство по международному развитию США заморозило проекты проекты на Украине по указанию правительства.

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    5 февраля 2025, 18:17 • Новости дня
    Вагенкнехт назвала планы Трампа по Газе бесчеловечными

    Вагенкнехт осудила предложение Трампа переселить палестинцев из Газы

    Вагенкнехт назвала планы Трампа по Газе бесчеловечными
    @ IMAGO/STAR-MEDIA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт резко осудила предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из Газы, назвав его бесчеловечным и возмутительным, сообщили СМИ.

    Как пишет Die Welt, Вагенкнехт считает планы Трампа «возмутительными и глубоко бесчеловечными». «Тому, кто все еще видит в этом человеке носителя мира, на самом деле уже ничего не поможет», – сказала она, передает ТАСС.

    Политик также раскритиковала политику США, напомнив о действиях, которые, по ее мнению, угрожают мировой безопасности. Вагенкнехт упомянула о планах Трампа в отношении Канады, Гренландии и Панамского канала, а также о «диких угрозах» в адрес Ирана. Она считает, что такие инициативы могут еще больше обострить международные конфликты, чем это уже сделала политика США в последние годы.

    Вагенкнехт также выразила обеспокоенность в связи с возможной реакцией министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая может поддержать экономические санкции в ответ на планы изменения границ. «Нам наконец нужна политика Германии, которая больше не подчиняется интересам США, а уверенно представляет нашу страну», – подчеркнула Вагенкнехт и сделала акцент на важности диалога и дипломатического разрешения конфликтов.

    Ранее израильский эксперт, политолог Саймон Ципис оценил план Трампа взять сектор Газа под контроль США и переселить палестинцев.

    Напомним, Трамп заявил о планах США установить контроль над сектором Газа. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Позже стало известно, что план Трампа для Газы вызвал возмущение в арабском мире, а также в Турции.

    Коментарии (6)
    5 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Нетаньяху подарил Трампу два пейджера

    Нетаньяху подарил Трампу пейджеры на встрече в Вашингтоне

    Нетаньяху подарил Трампу два пейджера
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера, один из которых был позолоченным, сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

    По словам Гендельмана, Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера на встрече в Вашингтоне 4 февраля. Один из пейджеров был обычным, а второй позолоченным. Трамп в ответ заявил, что «это была грандиозная операция», имея в виду многочисленные взрывы пейджеров в Ливане, в результате которых погибло руководство «Хезболлы», передает ТАСС.

    Визит Нетаньяху в Белый дом длился пять часов. Президент США Дональд Трамп лично встретил израильского премьера у фасада Белого дома. Гендельман отметил, что это была самая дружественная встреча между лидерами США и Израиля за всю историю. Трамп также подарил Нетаньяху фотографию с подписью и надписью: «Биби – великий лидер».

    Во время переговоров Нетаньяху выразил благодарность Трампу за снятие ограничений на поставки оружия Израилю и за его безоговорочную поддержку. Американский президент предложил новые решения проблем, которые Израиль испытывает с момента своего основания. Эти обсуждения укрепили дружеские отношения между двумя странами.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения.

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    6 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США

    В Белом доме назвали шоком заявления Трампа о долгосрочном владении Газой

    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп шокировал высокопоставленных чиновников Белого дома, когда заявил о возможности долгосрочного владения США сектором Газа, сообщило The New York Times.

    По информации издания, заявления Дональда Трампа о возможном владении сектором Газа вызвали шок у высокопоставленных лиц Белого дома, передает ТАСС.

    Хотя слова президента казались официальными и продуманными, они не были согласованы с Госдепартаментом и Пентагоном. Министр обороны даже не успел оценить стоимость инициативы и разработать план, говорится в материале.

    Журналисты вспомнили, что ранее в неформальных беседах Трамп уже поднимал тему Газы в этом контексте, но она не обсуждалась официально. Возвращение спецпосланника Стивена Уиткоффа из Газы, как предполагается, могло повлиять на это заявление, однако ни Белый дом, ни израильские чиновники не ожидали, что Трамп сделает это объявление.

    Несколько американских чиновников даже впали в ступор, пытаясь понять происхождение этой идеи. Они назвали ее запредельной даже для Трампа, резюмировали обозреватели NYT.

    Ранее стало известно о планах Трампа переселить жителей Газы в Сомали и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею о переселении неприемлемой. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Трампа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что по факту можно считать мирной инициативой.

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    5 февраля 2025, 15:25 • Новости дня
    Стало известно о последствиях торговой войны США с Китаем для россиян

    Аналитик Антонов: Торговая война США с Китаем приведет к росту цен на китайские товары в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обострение торговых отношений между США и Китаем может привести к усилению экономического сотрудничества между Россией и КНР, предоставляя россиянам больший доступ к китайским технологиям и товарам, хотя рост цен из-за валютных колебаний не исключен, считает финансовый аналитик Владислав Антонов.

    Антонов в интервью Газете.Ru заявил, что обострение торговых отношений между США и Китаем может способствовать усилению экономического сотрудничества России и КНР. Это сотрудничество, по его словам, позволит россиянам получить больший доступ к китайским технологиям и товарам, однако цены на них могут вырасти, особенно в случае укрепления юаня по отношению к рублю.

    Аналитик отметил, что текущая геополитическая ситуация создает как возможности, так и ограничения для России. Углубление связей с Китаем важно на фоне ограниченного доступа к западным рынкам, но зависимость от КНР может быть рискованной.

    Он также подчеркнул, что переход на торговлю в национальных валютах среди БРИКС может сократить зависимость от доллара, но это потребует времени и инвестиций в финансовую инфраструктуру. Использование торговых войн в краткосрочных интересах может иметь негативные долгосрочные последствия из-за замедления глобального экономического роста, сказал Антонов.

    В среду газета ВЗГЛЯД писала о том, как Китай ударил по американским энергоресурсам. Зампредседателя комитета СБ по международным делам Андрей Денисов заявил, что новая торговая война между США и Китаем негативно повлияет на Россию из-за изменения логистических цепочек, в то время как Китай готов дать более серьезный ответ на санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая стало самым значительным протекционистским актом за последние 100 лет. Причем экономисты пророчат неприятные последствия для самой американской экономики.

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    6 февраля 2025, 04:00 • Новости дня
    Панамский канал освободили от сборов для судов США

    Власти отменили сборы для судов правительства США на Панамском канале

    Tекст: Максим Попов

    Правительство решило отменить сборы за проход своих судов через Панамский канал для американского правительства, что позволит США ежегодно экономить миллионы долларов.

    Власти Панамы приняли решение освободить суда, принадлежащие правительству США, от сборов за проход по Панамскому каналу, что позволит Вашингтону сэкономить значительные средства, передает ТАСС.

    Как отмечается в заявлении Госдепа, «власти Панамы согласились больше не взимать сборы с судов правительства США за проход по Панамскому каналу». Такая инициатива направлена на укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами, подчеркнули американские дипломаты.

    Ранее президент Трамп подчеркивал значимость Панамского канала для стратегических интересов США. По его словам, передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы увеличили свое присутствие в регионе и нарастили инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом США.

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой Госдепа Марко Рубио, сообщил, что Панама не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

    Трамп заявил об отсутствии необходимости военного вмешательства США в ситуацию вокруг Панамского канала.

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    6 февраля 2025, 02:30 • Новости дня
    Особо опасные нелегалы прибыли из США в Гуантанамо

    Пентагон подтвердил прибытие 10 опасных нелегальных мигрантов в Гуантанамо

    Особо опасные нелегалы прибыли из США в Гуантанамо
    @ Magdalena Miriam/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Первая группа из 10 особо опасных нелегальных мигрантов была доставлена в центр содержания на базе Гуантанамо, сообщили в Пентагоне.

    Министерство обороны США сообщило о прибытии первой группы из десяти особо опасных нелегальных мигрантов в центр содержания на военно-морской базе Гуантанамо на Кубе.

    Как отмечается в сообщении, «в настоящее время десять человек, представляющих повышенную опасность, содержатся в свободных помещениях центра. Иммиграционные и таможенные органы США предпринимают все необходимые меры для обеспечения их безопасного содержания под стражей до тех пор, пока не будет найден способ вернуть их в страну происхождения».

    В Пентагоне подчеркнули, что содержание нелегалов в Гуантанамо является временной мерой.

    По информации NBC News, в ближайшее время администрация Трампа планирует направить в Гуантанамо больше нелегальных мигрантов. «План заключается в том, чтобы расширить тюрьму таким образом, что иммигрантов можно будет держать не только внутри тюремного помещения, но и в палаточных лагерях, окруженных забором, которые не были полностью построены», - сообщает телеканал.

    Как сообщала газете ВЗГЛЯД, из Эль-Пасо в Гуантанамо вылетел самолет, на борту которого находились члены венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Перед этим более 300 американских солдат и морских пехотинцев подготовили палатки для их временного содержания.

    До этого президент Трамп подписал указ о подготовке тюрьмы Гуантанамо к приему особо опасных преступников из числа мигрантов. По его словам, многие из них представляют такую опасность, что их нельзя передавать другим странам.

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    6 февраля 2025, 00:36 • Новости дня
    Минфин США заявил об отсутствии альтернативы доллару в мире

    Министр финансов США заявил об отсутствии альтернативы доллару как резервной валюте

    Tекст: Максим Попов

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страны БРИКС могут пытаться уйти от использования доллара, однако в обозримом будущем новой резервной валюты не появится.

    Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News сообщил, что несмотря на стремления стран БРИКС отказаться от доллара, другой резервной валюты на горизонте не видно, передает РИА «Новости». Бессент подчеркнул, что альтернативы доллару как мировой резервной валюте в настоящее время нет.

    Он отметил, что страны могут обсуждать и пытаться изменить статус доллара, но это не приведет к появлению новой резервной валюты в обозримом будущем. «Эти другие страны могут говорить об этом (уходе от доллара – ред.), они могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты. Но другой резервной валюты на горизонте нет», – заявил министр.

    Бессент выразил уверенность в том, что доллар сохранит свою позицию несмотря на все попытки стран БРИКС изменить статус-кво.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как единая валюта БРИКС поможет пережить мировой финансовый кризис. По словам президента Владимира Путина, в течение последнего десятилетия США заработали 10 трлн долларов благодаря статусу доллара как мировой резервной валюты.

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    6 февраля 2025, 02:12 • Новости дня
    Google отказалась поддерживать меньшинства при найме сотрудников

    WSJ: Google отказалась от приоритетов DEI при подборе сотрудников

    Google отказалась поддерживать меньшинства при найме сотрудников
    @ Cfoto/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Корпорация Google больше не будет приоритетно нанимать представителей меньшинств и пересмотрит свои программы разнообразия, равенства и инклюзивности, сообщило The Wall Street Journal.

    По информации издания, американская корпорация Google отказалась от продолжения политики Diversity, Equality and Inclusion (DEI) при найме новых сотрудников, передает ТАСС.

    В среду компания объявила, что теперь не будет стремиться увеличить количество представителей меньшинств среди своих работников. При этом Google планирует пересмотреть ряд своих существующих программ DEI, направленных на поддержание разнообразия и инклюзивности в рабочей среде.

    Компания также проанализирует исполнительные указы, изданные бывшим президентом США Дональдом Трампом, которые были нацелены на ограничение политики DEI в правительственных структурах и среди федеральных подрядчиков. Эти указы могли повлиять на принятие решения Google об изменении подхода к найму, отмечается в материале.

    Изменения в кадровой политике Google свидетельствуют о переменах в стратегическом направлении компании, которые, возможно, связаны с внешними политическими и экономическими факторами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной.

    Вслед за этим федеральные служащие США получили указание сообщать о коллегах, связанных с DEI.

    Пентагон сформировал спецгруппу для отмены поддержки меньшинств в армии, чтобы обеспечить равные возможности на основе заслуг.

    Глава DOGE Илон Маск заявил об экономии бюджета на один млрд долларов благодаря сокращению договоров, связанных с инклюзивностью в США.


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    6 февраля 2025, 00:18 • Новости дня
    Стало известно о планах США переселить жителей Газы в Сомали и Марокко

    Администрация Трампа рассматривает вариант с переселением 1,5 млн жителей Газы в Сомали и Марокко

    Tекст: Максим Попов

    Администрация США изучает возможность переселения жителей сектора Газа в Марокко и полуавтономные регионы Сомали, такие как Пунтленд и Сомалиленд, сообщил N12.

    По информации телеканала, Марокко и Сомали в настоящее время остро нуждаются в американской поддержке, что подтолкнет правительства этих государств согласиться на предложение Трампа, передает ТАСС.

    Напомним, накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает возможность переселения жителей сектора Газа в арабские страны реальной. По его словам, это затронет около 1,5 млн человек, которые потеряли свои дома из-за военной операции Израиля.

    По информации источников, Вашингтон уже ведет переговоры с соответствующими странами и регионами, чтобы договориться о переселении. Детали и сроки реализации этого плана пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что по факту можно считать исключительно мирной инициативой.

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    6 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Трамп предложил построить бальный зал в Белом доме

    Трамп заявил о планах построить бальный зал для танцев и приемов в Белом доме

    Трамп предложил построить бальный зал в Белом доме
    @ Francis Chung / Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении построить зал для танцев и приемов в Белом доме, отметив, что это будет «прекрасным дополнением» и «ничего не будет стоить».

    Президент США Дональд Трамп задумался о постройке бального зала в Белом доме, передает РИА «Новости». Он отметил, что имеет богатый опыт в строительстве таких объектов и намерен сделать соответствующее предложение самому себе.

    «Я очень хорош в строительстве бальных залов. Я строю красивые бальные залы. И я действительно предложил построить бальный зал для Белого дома», – приводит агентство слова Трампа.

    Трамп отметил, что в свое время администрация Джо Байдена не позволила ему построить зал для танцев и приемов в Белом доме. «Так что я собираюсь сделать предложение самому себе, понимаете, потому что нам не помешала бы комната побольше, верно?» – добавил он.

    Напомним, до этого Трампа переименовал Мексиканский залив в Американский, а высочайшую гору Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли.

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    5 февраля 2025, 23:33 • Новости дня
    Штайнмайер осудил идею Трампа о переселении палестинцев

    Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой

    Tекст: Максим Попов

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил несогласие с предложением Дональда Трампа переселить палестинцев в Иорданию и Египет, подчеркнув важность соблюдения международного права.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против предложения президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в арабские страны на постоянной основе, назвав это предложение неприемлемым, сообщает ТАСС.

    «Решение, которое игнорирует или даже нарушает международное право, неприемлемо», – заявил Штайнмайер на встрече в Анкаре. Он выразил сомнения в успешности запланированных переговоров между арабскими государствами и новой администрацией США, если они будут основываться на подобных предложениях.

    Президент Германии также отметил, что решение конфликта может быть найдено только при условии обеспечения безопасности Израиля и самоопределения палестинцев. Штайнмайер подчеркнул, что, несмотря на трудности и длительность процесса, игнорирование международного права приведет лишь к обострению ситуации. «Это трудный и, возможно, даже более долгий путь. Но я опасаюсь, что произвольные сокращения этого пути, особенно пренебрежение международным правом и его правилами, не приведут к цели», – добавил он.

    Напомним, накануне Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет. Инициатива американского лидера вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире.

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