Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы
США завершили процедуру конфискации самолета вице-президента Венесуэлы
Самолет, принадлежащий венесуэльскому правительству, был захвачен в Доминиканской Республике по обвинению в нарушении санкций, что может осложнить сотрудничество США и Венесуэлы по вопросу депортации нелегалов.
Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала конфискацию самолета, принадлежащего венесуэльскому правительству и находящегося на территории Доминиканской Республики с прошлого года, передает Bloomberg.
Ожидается, что о конфискации объявит госсекретарь Марко Рубио уже на этой неделе.
Самолет, которым пользовалась вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, был задержан властями Доминиканы в прошлом году, когда Джо Байден еще находился в Белом доме.
Однако процесс конфискации американской стороной в связи с предполагаемыми нарушениями санкций был завершен только недавно после того, как Трамп вступил в должность.
Напомним, телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, якобы купленный в обход американских санкций.
В ответ Венесуэла обвинила США в пиратстве из-за конфискации самолета.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что США могут отдать самолет Мадуро оппозиции Венесуэлы.