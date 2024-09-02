Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Захарова допустила, что США могут отдать самолет Мадуро Гуайдо
Захарова допустила, что США могут отдать самолет Мадуро оппозиционеру Гуайдо
США могут отдать конфискованный самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро Хуану Гуайдо, чтобы выдавать бывшего лидера оппозиции за венесуэльского президента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова после сообщений СМИ о конфискации США самолета Мадуро, предположила, что лайнер могут отдать оппозиции Венесуэлы.
«Не исключаю, что затем американские «мистеры Смиты" засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо №2 и начнут опять возить по миру, выдавая за президента Венесуэлы», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который, как считает Вашингтон, был куплен в обход американских санкций.