Венесуэла обвинила США в пиратстве из-за конфискации самолета Мадуро

Власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве после конфискации самолета Мадуро

Tекст: Вера Басилая

«США оправдывают свои преступные действия принудительными мерами, которые они в одностороннем и незаконном порядке вводят по всему миру», – приводит РИА «Новости» цитату из коммюнике, опубликованном Няньесом.

В Каракасе отметили, что США неоднократно использовали военную мощь для запугивания и давления на такие государства, как Доминиканская Республика, демонстрируя пример предполагаемого «порядка, основанного на правилах», соответствующие интересам Вашингтона.

Власти Венесуэлы оставили за собой право предпринять любые юридические действия для возмещения ущерба.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который, как считает Вашингтон, был куплен в обход американских санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что США могут отдать самолет Мадуро оппозиции Венесуэлы.