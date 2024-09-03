Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Венесуэла обвинила США в пиратстве из-за конфискации самолета Мадуро
Власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве после конфискации самолета Мадуро
Власти США совершили преступное действие, которое нельзя квалифицировать иначе как пиратство, незаконно конфисковав самолет, который использовался президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, заявил министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес.
«США оправдывают свои преступные действия принудительными мерами, которые они в одностороннем и незаконном порядке вводят по всему миру», – приводит РИА «Новости» цитату из коммюнике, опубликованном Няньесом.
В Каракасе отметили, что США неоднократно использовали военную мощь для запугивания и давления на такие государства, как Доминиканская Республика, демонстрируя пример предполагаемого «порядка, основанного на правилах», соответствующие интересам Вашингтона.
Власти Венесуэлы оставили за собой право предпринять любые юридические действия для возмещения ущерба.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который, как считает Вашингтон, был куплен в обход американских санкций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что США могут отдать самолет Мадуро оппозиции Венесуэлы.