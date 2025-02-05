Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.0 комментариев
Вагенкнехт назвала планы Трампа по Газе бесчеловечными
Вагенкнехт осудила предложение Трампа переселить палестинцев из Газы
Лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт резко осудила предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из Газы, назвав его бесчеловечным и возмутительным, сообщили СМИ.
Как пишет Die Welt, Вагенкнехт считает планы Трампа «возмутительными и глубоко бесчеловечными». «Тому, кто все еще видит в этом человеке носителя мира, на самом деле уже ничего не поможет», – сказала она, передает ТАСС.
Политик также раскритиковала политику США, напомнив о действиях, которые, по ее мнению, угрожают мировой безопасности. Вагенкнехт упомянула о планах Трампа в отношении Канады, Гренландии и Панамского канала, а также о «диких угрозах» в адрес Ирана. Она считает, что такие инициативы могут еще больше обострить международные конфликты, чем это уже сделала политика США в последние годы.
Вагенкнехт также выразила обеспокоенность в связи с возможной реакцией министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая может поддержать экономические санкции в ответ на планы изменения границ. «Нам наконец нужна политика Германии, которая больше не подчиняется интересам США, а уверенно представляет нашу страну», – подчеркнула Вагенкнехт и сделала акцент на важности диалога и дипломатического разрешения конфликтов.
Ранее израильский эксперт, политолог Саймон Ципис оценил план Трампа взять сектор Газа под контроль США и переселить палестинцев.
Напомним, Трамп заявил о планах США установить контроль над сектором Газа. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Позже стало известно, что план Трампа для Газы вызвал возмущение в арабском мире, а также в Турции.