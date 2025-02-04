Сенатский комитет США одобрил Кеннеди-младшего на пост министра

Комитет сената США одобрил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения

Tекст: Ольга Иванова

Комитет сената США по финансам одобрил кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб, сообщает РИА «Новости». Несмотря на критику, его поддержали 14 сенаторов, в то время как 13 высказались против. Теперь кандидатура Кеннеди-младшего должна быть рассмотрена всей верхней палатой конгресса.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что Кэролайн Кеннеди, бывший посол США в Японии и Австралии, обратилась к сенаторам с просьбой отклонить кандидатуру своего двоюродного брата. В своем письме она обвинила Кеннеди-младшего в зависимости от власти и отмечала, что кампания против вакцинации служит его финансовым интересам.

На слушаниях в сенате Кеннеди-младший сообщил, что не выступает против вакцин и обещал, что Управление по санитарному надзору не будет задерживать их утверждение. Он подчеркнул, что никогда не ставил под сомнение вакцинацию и привил своих детей.

Роберту Кеннеди-младшему часто припоминают высказывания, которые приписывают к конспирологии. Среди них утверждения о том, что евреи и китайцы обладают лучшим иммунитетом к коронавирусу, что бывшего президента Джона Кеннеди убило ЦРУ, что вакцины вызывают аутизм и что массовая стрельба в школах связана с антидепрессантами.