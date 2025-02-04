На Украине 50 тыс. военных перевели в сухопутные войска для ротации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Издание «Украинская правда» опубликовало информацию о планах перевода около 50 тыс. военнослужащих из всех родов войск на Украине в сухопутные войска. Такое решение было принято в соответствии с приказом главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского от 11 января. Основной целью этого перевода является пополнение боевых бригад и начало процесса ротаций, сообщает РИА «Новости».

Согласно данным издания, около 20% всех украинских военных, находящихся на фронте, будут участвовать в этих переводах. Это необходимо для того, чтобы запустить механизм ротаций, который позволит распределять силы на фронте. Источник в генштабе ВСУ сообщил, что ресурсов, которые сейчас проходят обучение в учебных центрах, недостаточно для полноценного обеспечения боевых подразделений.

По словам представителя генштаба, благодаря таким перемещениям и активному набору новобранцев удастся более эффективно организовать ротации. Уже существует утвержденный план ротаций, который «обеспечит равномерное распределение военных сил».

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская военнослужащая Анастасия рассказала, что командиры ВСУ обманом отправляют новобранцев на опасные участки фронта, сообщалось, что половина украинской армии помышляет о бегстве, а также стало известно о расстреле 15 украинских солдат сослуживцами в Великой Новоселке.