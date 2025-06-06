После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.6 комментариев
Три человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Тульскую область
Губернатор Миляев сообщил о трех пострадавших при атаке дронов на регион
Система противовоздушной обороны ликвидировала два беспилотника самолетного типа, атаковавших Тульскую область, трое пострадавших госпитализированы, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
«Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, атаковавших Тульскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека», – сказано в сообщении.
Миляев призвал граждан к осторожности и бдительности в регионе.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошло возгорание после ночной атаки БПЛА, обломками сбитого дрона был поврежден многоквартирный дом.