В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»

Tекст: Денис Тельманов

Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.



