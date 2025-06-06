Обломки БПЛА повредили машины на трассе в Калужской области

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что дроны были уничтожены на границе города Обнинска и Боровского района.

Обломки одного из беспилотников упали на автодорогу, в результате чего получили незначительные повреждения четыре автомобиля. По словам Шапши, пассажиры этих машин не получили серьезных травм.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошло возгорание после ночной атаки БПЛА, обломками сбитого дрона был поврежден многоквартирный дом. Кроме того, три человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Тульскую область.