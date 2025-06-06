После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.6 комментариев
Обломки БПЛА повредили машины на трассе в Калужской области
Обломки украинских беспилотников упали на дорогу в Калужской области и повредили четыре автомобиля, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В своем Telegram-канале он указал, что дроны были уничтожены на границе города Обнинска и Боровского района.
Обломки одного из беспилотников упали на автодорогу, в результате чего получили незначительные повреждения четыре автомобиля. По словам Шапши, пассажиры этих машин не получили серьезных травм.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошло возгорание после ночной атаки БПЛА, обломками сбитого дрона был поврежден многоквартирный дом. Кроме того, три человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Тульскую область.