Ветеран «Альфы» заявил о необходимости оборудовать все ЖК охраной и камерами после взрыва в «Алые парусах»

Tекст: Татьяна Косолапова

«В каждом таком комплексе обязательно должны стоять как муляжи камер, так и сами камеры. Причем, мало их установить, их еще постоянно должны просматривать специально обученные люди. Это должна быть хорошо подготовленная охрана, которая в силах заметить подозрительное лицо», – отметил Филатов.



Однако он обратил внимание на то, что в данном случае речь идет о заказном убийстве. Люди, исполняющие такое «поручение», обладают определенными навыками, умеют хорошо маскироваться, а также ловко определяют, где находятся камеры и как под ними «не засветиться».

«По всей видимости были хорошо изучены маршруты движения потенциальной жертвы, его привычки, расположение камер в холле или лифтовой кабине. Но чтобы все это изучить, нужно было обойти охранную систему. Соответственно, расправиться с жертвой могли и в других местах, но выбрали именно ЖК, где он живет, поскольку там, видимо, недостаточная охрана для его защиты», – считает собеседник.

Поручать консьержам охранную работу целых комплексов, по словам собеседника, бесполезно. Как правило, данная должность низкооплачиваемая, посему чаще всего ее занимают пожилые люди, которые иной раз могут быть чрезмерно бдительны, либо наоборот не заметить странно ведущего себя человека в виду отсутствия опыта.

«Для предотвращения таких ситуаций может помочь только профессиональная охрана, регулярно отслеживающая камеры. Это обязательно должен быть профессионал, хорошо обученный человек. И то, даже это не дает стопроцентной гарантии того, что подобного рода инцидент не произойдет. Однако при наличии в комплексе такой охраны злоумышленник явно подумает лишний раз, стоит ли с этим связываться», – заключил Филатов.

В понедельник в холле жилого комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв. Сообщается, что неустановленное взрывное устройство сработало в лифтовом помещении комплекса. По факту взрыва возбудили уголовное дело.

В правоохранительных органах сообщили, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на жизнь одного из жильцов ЖК. В результате взрыва один человек погиб и еще несколько человек получили ранения. Президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.