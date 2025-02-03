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Трамп пригрозил прекратить помощь ЮАР из-за земельной реформы
Трамп пригрозил ЮАР прекращением помощи из-за политики экспроприации земель
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить оказание помощи Южной Африке из-за новых законов об экспроприации земель, что вызвало падение курса ранда на 2%.
Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят отправку помощи ЮАР в ответ на ее политику экспроприации земель, сообщает Bloomberg.
«Соединенные Штаты этого не потерпят, мы будем действовать», – заявил Трамп в посте на Truth Social. Он добавил, что прекратит финансирование ЮАР до проведения полной проверки ситуации.
Заявление Трампа последовало спустя менее двух недель после того, как президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал новый закон, упрощающий государственную экспроприацию земель с выплатой справедливой компенсации. Африканский национальный конгресс, крупнейшая политическая партия ЮАР, выступает за облегчение процесса изъятия земель с целью исправления расовой диспропорции в их владении, сформировавшейся со времен колониальной и белой-миноритетной власти.
Из-за заявлений Трампа южноафриканский ранд упал на 2% по отношению к доллару в ходе азиатских торгов. Валюты развивающихся рынков также подверглись давлению после того, как Трамп начал вводить тарифы на товары из стран, таких как Китай и Мексика. По данным отчета Конгрессного исследовательского сервиса за 2023 год, США направили ЮАР более 8 млрд долларов в виде двусторонней помощи за последние два десятилетия, значительная часть которых была направлена на борьбу с ВИЧ/СПИДом и другие проекты развития.
Трамп ранее уже угрожал ЮАР экономическими мерами. Страна является членом блока БРИКС, и в декабре Трамп грозил ей стопрцентным тарифом, если группа откажется от использования доллара. В этом году ЮАР возглавляет председательство в «Группе двадцати», и ожидалось, что Трамп, будучи президентом США, примет участие в ее мероприятиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, торговые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в отношении Канады, Мексики и Китая, начали оказывать негативное влияние на американцев еще до их официального введения. Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что без американской финансовой поддержки Канада не останется жизнеспособной страной.