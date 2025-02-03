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В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы введены ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в трех аэропортах Кавказа
Из-за обеспечения безопасности временно ограничен прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы с 7.44 по московскому времени.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Эти меры вступили в силу в 7.44 по московскому времени и направлены на обеспечение безопасности полетов.
В сообщении отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов обязаны принимать все необходимые меры для поддержания безопасности полетов. Подчеркивается, что этот аспект является главным приоритетом для всех участников процесса воздушного сообщения.
Ограничения введены в трех аэропортах, которые расположены в стратегически важных регионах. Временный характер мер подразумевает их отмену после устранения факторов, влияющих на безопасность полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска временно прекратили принимать и отправлять рейсы в целях обеспечения безопасности, и позднее сообщалось, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были отменены в аэропорту Волгограда, а также Казани и Нижнекамска.