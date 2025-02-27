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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    12 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    22 комментария
    27 февраля 2025, 06:57 • Новости дня

    Марочко сообщил об артударе ВСУ по Белицкому для дискредитации России

    Марочко сообщил о провокации ВСУ с обстрелом Белицкого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины обстреляли административные здания и жилые дома в городе Белицкое, чтобы обвинить в этом российских военнослужащих, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Как сообщает ТАСС, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по административным зданиям и жилым домам в Белицком, подконтрольном Украине, чтобы обвинить в этом российские силы. По его словам, обстрел произошел 16 февраля 2025 года. После этого сотрудники спецслужб и украинские СМИ, по словам Марочко, пытались выдать атаку за агрессию со стороны России.

    Он также отметил, что российские военнослужащие установили, что обстрел велся из населенного пункта Шахово, находящегося под контролем ВСУ, в 21 км от Красноармейска. Марочко подчеркнул, что ошибка украинских наводчиков исключена, и обстрел был преднамеренной провокацией для формирования негативного отношения к России на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев может попытаться изъять ядерные отходы Чернобыльской АЭС для проведения провокаций. Президент Украины Владимир Зеленский начал запугивать западные страны, используя тему Чернобыля в своих заявлениях. Служба внешней разведки России сообщила о том, что Украина готовит провокацию с подрывом иностранного судна на Балтике.

    26 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Таксист-мигрант в Москве отказался везти раненого участника СВО в военной форме

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО с позывным «Каспер», увидев его военную форму.

    В Москве таксист-мигрант отказался перевозить раненого участника спецоперации с позывным «Каспер», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская Община».

    Военнослужащий вызвал такси в госпиталь, где проходит лечение. Однако, по его словам, водитель, увидев военную форму пассажира, развернулся и отказался от поездки.

    Несмотря на отказ, деньги за ожидание были списаны со счета бойца.

    Общественникам удалось вычислить таксиста, в беседе с ними водитель выразил поддержку спецоперации и извинился перед солдатом. Сам «Каспер» поблагодарил тех, кто помог ему в этой ситуации.

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    26 февраля 2025, 11:35 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Скудного

    Российские войска выбили ВСУ из Скудного на границе ДНР и Запорожской области

    Российские войска выбили ВСУ из Скудного
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины из села Скудное на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области, проводится зачистка.

    Российские войска успешно вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Скудное, находящегося вблизи административной границы ДНР и Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации Владимир Рогов.

    По словам Рогова, после успешного вытеснения украинских сил началась операция по зачистке села, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар по пунктам ВСУ у Орехова. Также сообщалось, что они продвинулись к границе Запорожской области. Недавно российские войска отбросили противника западнее Времевки.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    26 февраля 2025, 13:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
    Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Орловка и Погребки, сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, мотопехотной, пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовых бригад и бригад теробороны, а также двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины, Суджи и Южного. Были отражены три контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Агронома, Бондаревки, Викторовки, Дмитрюкова, Замостья, Казачьей Локни, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Мелового, Николаевки, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Журавки и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 13 бронемашин, восемь арторудий, миномет, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 595 военнослужащих, 381 танк, 288 машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2055 бронемашин, 2211 автомобилей, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 23 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области. В минувшие выходные были освобождены Улаклы в ДНР и Новолюбовка в ЛНР.

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    26 февраля 2025, 12:12 • Новости дня
    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться

    Политолог Шеслер: Зеленскому безразличны призывы «дайте людям пожить»

    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться
    @ Vincenzo Circosta/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призывы к Владимиру Зеленскому завершить конфликт будут расти по всей Украине по мере продвижения войск России на фронте и ослабления власти в Киеве, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинский мэр Красноармейска Руслан Требушкин на русском языке потребовал от украинских властей заключить мир и «дать людям пожить».

    «Очевидно, заявление украинского мэра Красноармейска (Покровск) Руслана Требушкина отражает мнение подавляющего большинства жителей населенного пункта. Они считают себя и Донбасс частью русского мира и никогда не разделяли националистические установки офиса Зеленского», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «Требушкин выбрал идеальный момент для своего обращения. Он знает, что противники продолжения конфликта есть даже в ближнем окружении Владимира Зеленского. И эти настроения усилились на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев. При этом мэр Красноармейска может не бояться репрессий, поскольку СБУ вряд ли зайдет в прифронтовой город», – объяснила собеседница.

    «Вообще, слова «дайте людям пожить» отражают мнение очень весомой части населения Украины – кроме нескольких западных областей. Поэтому эта фронда обращений к Зеленскому будет расширяться по мере продвижения Вооруженных сил России», – продолжила эксперт.

    «Например, в Одессе преобладают аналогичные настроения. От местных властей можно ожидать подобных заявлений, когда нынешнее руководство в Киеве начнет ослабевать. А чтобы этого не произошло, Зеленский проводит репрессии против инакомыслия и конкурирующих сил», – детализировала политолог.

    «Другое дело, что на Зеленского эти обращения не оказывают никакого влияния. Он слушает или тех, кого боится, или тех, кто его спонсирует – то есть Европу и США. А население для него – это только ресурс для продолжения военных действий», – посетовала Шеслер.

    Ранее Требушкин опубликовал видеообращение к Зеленскому на русском языке, где подчеркнул, что жители Красноармейска находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну. Поселок находится в ДНР в нескольких километрах от фронта, но пока контролируется ВСУ.

    Он отметил, что жители Красноармейска и Димитрова (Мирноград), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах. «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую озвучивает наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он. Спикер выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности. «Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на РФ, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал он.

    Коснулся он и действий Зеленского. «Дело в том, что сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно на чем основанные. А это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным и для общества в целом», – подчеркнул Путин.

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    26 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    Захарова – властям Австрии: Таким тоном с Россией не говорят

    Захарова – и.о. канцлера Австрии Шалленбергу: Таким тоном с Россией не говорят

    Захарова – властям Австрии: Таким тоном с Россией не говорят
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления главы МИД Австрии и врио федерального канцлера Александера Шалленберга о «рычагах влияния» на Россию. Захарова подчеркнула, что тон Шалленберга неприемлем при общении с Россией.

    «Рычаги влияния... У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушел в отрыв?» – заявила Захарова в Telegram.

    Шалленберг заявил, что без участия Европы не состоятся мирные переговоры с Россией из-за более чем 200 млрд евро российских активов, находящихся на европейских счетах. Он подчеркнул, что без обсуждения этих активов «не будет никакой сделки».

    Захарова отметила, что Шалленберг ранее уже делал странные заявления, включая обвинения России в «тысячелетнем» вмешательстве в дела Украины.

    «А о том, что Россия вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии мы слышим с 2019 года. На Западе умудрились договориться до того, что якобы «Австрия – шпионский авианосец России», – заявила она.

    «Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про «рычаги», – предложила она.

    Как отметила Захарова, Австрия добилась лишь того, что осталась без «качественного и надежного газа по выгодным ценам».

    «И главное. Таким тоном с Россией не говорят», – подчеркнула она, добавив, что представителям ЕС стоит «научиться прилично себя вести» и прекратить «распространять дезинформацию», если они рассчитывают на «общение».

    На прошлой неделе Шалленберг объявил о своем решении покинуть политику и не входить в состав нового федерального правительства. В начале года Шалленберг был назначен временно исполняющим обязанности канцлера. Назначение Шалленберга связано с провалом переговоров о коалиции после победы Австрийской партии свободы на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине. Хотя Владимир Зеленский и заявил, что замороженные российские активы принадлежат исключительно Киеву, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что их изъятие невозможно, так как это противоречит международному праву. По информации издания Politico, Франция, Германия, Италия и Испания, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов Украине.

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    26 февраля 2025, 22:26 • Новости дня
    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий

    Трамп заявил о намерении помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий в рамках соглашения с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Он не стал уточнять возможные детали. При этом президент США добавил, что Москве «придется» пойти на уступки. Президента России Владимира Путина глава американского государства назвал «очень умным человеком». «Когда я был избран, мы говорили (с Путиным), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», – сказал хозяин Белого дома.

    Он отметил, что пока США не планируют снимать санкции с России, пояснив, что хочет сперва увидеть заключение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, он заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования. Президент США также сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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    27 февраля 2025, 04:22 • Новости дня
    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине

    Глава МИД Турции Фидан заявил о «признаках завершения» конфликта на Украине

    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине
    @ Nikku/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдаются «признаки завершения» конфликта на Украине, конкретные шаги по выходу из кризиса ожидаются к лету, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

    «Мы видим признаки завершения», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Фидан отметил, что участникам предстоит обсудить, «как будет достигнуто прекращение огня». Однако, по его мнению, «до лета мы увидим что-то конкретное». Фидан отметил, что США и Россия «назначат своих представителей, появилась политическая воля с обеих сторон». Сейчас «формируется механизм диалога».

    Кроме того, он заявил, что политические и военные методы Европы по Украине оказались невостребованными, основы европейской безопасности пошатнулись, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

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    27 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин поблагодарил военнослужащих Сил специальных операций за верность долгу

    Путин поздравил Силы специальных операций и поблагодарил их за верность воинскому долгу

    Путин поблагодарил военнослужащих Сил специальных операций за верность долгу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций, отметив их профессионализм и верность воинскому долгу.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что для российской армии «важной вехой» в развитии оказалось «объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой» частей спецназначения. Это усилило боеспособность российской армии и дало возможность «решать особые, зачастую уникальные задачи», обеспечивая защиту граждан и суверенитета страны.

    Как подчеркнул Путин, с первых дней в ССО включались «подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы». «Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России новые яркие страницы», – говорится в сообщении. В частности, бойцы ССО «пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя» в 2014 году, отметил президент.

    Путин указал, что «опыт, выучка и технический арсенал» ССО позволяют решать задачи специальной военной операции на Украине как на линии фронта, так и в тылу врага, а также в прифронтовых и приграничных районах. Бойцы ССО демонстрируют, что невыполнимых приказов для них нет, заявил глава российского государства.

    «В этот праздничный день хочу поблагодарить личный состав и ветеранов за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и Присяге, за мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач», – сказал Путин.

    Он заверил, что российские власти продолжат «последовательную, системную, планомерную работа по развитию» ССО, предусматривающую повышение боевых возможностей подразделений. Их будут снабжать «новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы».

    «Словом, делать все необходимое, чтобы ваши части становились ещё более мобильными, технически оснащёнными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России», – сказал Путин.

    Президент заявил: «Наш народ гордится вами, вашими подвигами». Он выразил уверенность, что бойцы ССО и впредь будут «идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надежно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества». Он пожелал им «здоровья и новых достижений в службе». «Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким», – сказал Путин.

    Напомним, 23 февраля Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, а также подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО.

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    26 февраля 2025, 10:04 • Новости дня
    ВСУ усилили позиции под Харьковом наемниками НАТО

    ВСУ усилили позиции под Харьковом наемниками из Прибалтики и стран НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Харьковском направлении ВСУ усиливают концентрацию, привлекая иностранных наемников, включая снайперов-женщин и инструкторов из Прибалтики, а также военных из стран НАТО, что сопровождается перемещением значительного объема техники и медиков.

    Украинские вооруженные силы (ВСУ) усиливают свое присутствие на Харьковском направлении, сообщает РИА «Новости». По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, на территорию области поступают иностранные наемники, в том числе женщины-снайперы и инструкторы из Прибалтики, которые командуют подразделениями.

    Лебедев отметил, что среди прибывающих военных есть представители стран НАТО, включая шведов, британцев и норвежцев. Эти военные, по его данным, в основном являются пилотами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их задача – контроль воздушного пространства. Также наблюдается движение пустых бензовозов в направлении Харькова, что свидетельствует о наличии значительного количества техники в регионе.

    Лебедев также сообщил о залпах из района Черкасской Лозовой, где, по его словам, находятся пусковые установки. Недавно в этом районе произошел удар, который сопровождался детонацией и эффектом, напоминающим фейерверк. Дополнительно в Харьковскую область перебрасываются медики ВСУ, в частности в районы от Дергачей до Золочева, Казачьей Лопани и Гоптовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары в Черкассах поразили базу иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ. Сообщалось, что Киев потерял почти 5 тыс. солдат и наемников в ЛНР за неделю. Также сообщалось, что наемники из Франции доверили колумбийцам эвакуацию своего раненого под Харьковом.

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    26 февраля 2025, 22:30 • Новости дня
    ФСБ задержала в Калининграде поджигателей вышки сотовой связи

    Tекст: Вера Басилая

    В Калининграде задержаны граждане России, подозреваемые в попытке поджога вышки сотовой связи, по заданию неустановленного лица в интересах Украины, сообщило региональное УФСБ.

    УФСБ заявила, что задержанные намеревались осуществить поджог электропитающего оборудования базовой станции. Подозреваемые действовали по заданию неустановленного лица в интересах Украины, передает РИА «Новости».

    По факту попытки поджога возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ, квалифицирующее деяние как диверсию. В данный момент следственные органы активно работают над выяснением всех обстоятельств и причин..

    Комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий продолжается.

    Ранее в Ставрополе предотвратили серию терактов, которые планировал устроить гражданин центральноазиатской республики по заданию украинского куратора.

    Жителя Татарстана приговорили к четырем с половиной годам колонии за поджог военкомата и дискредитацию армии.

    В Подмосковье арестовали пять молодых людей, обвиняемых в попытке устроить теракт в воинской части в Балашихе, среди которых был несовершеннолетний.

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    26 февраля 2025, 09:15 • Новости дня
    Пленный ВСУ испугался обмена из-за риска повторной мобилизации

    Украинский пленный Чумак испугался обмена из-за возможности повторной мобилизации дома

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чумак выразил опасения относительно обмена пленными, поскольку на Украине его могут снова мобилизовать, что вызывает у него тревогу.

     Чумак рассказал, что боится обмена пленными с Россией из-за риска повторной мобилизации на Украине, сообщает РИА «Новости». Он служил в 25-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ и был взят в плен в Курской области.

    Чумак отметил, что существует практика повторной мобилизации, и даже те, кто уже был в плену, могут быть пойманы снова.

    Он также добавил, что в российском плену к нему относятся хорошо: предоставляют еду, напитки и возможность помыться. Пленный отметил, что даже разрешают курить.


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    26 февраля 2025, 14:25 • Новости дня
    Атака российских FPV-дронов нарушила логистику ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары FPV-дронов, нанесенные Испытательным центром перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон», нарушили логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дороге Юнаковка – Суджа в Курской области, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, в результате атак было уничтожено значительное число бронетехники и автомобилей ВСУ, некоторые из них были иностранного производства, передает ТАСС

    «Это автодорога, по которой украинские боевики в ночное время осуществляли снабжение, вывозили раненых и проводили ротацию сил. После взятия дороги под огневой контроль, у ВСУ нарушена логистика и огромные потери в боевиках и военной технике», – добавили в Минобороны.

    Напомним, подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Орловка и Погребки. В Курской области российский дрон уничтожил американский автомобиль HMMWV, стоящий на вооружении ВСУ.

    Накануне сообщалось, что ВС России за сутки отбили две контратаки ВСУ в Курской области.

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    26 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и склады беспилотников ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и склады беспилотников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять французских управляемых авиабомб Hammer, 19 реактивных снарядов чешской РСЗО Vampire и 185 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 616 беспилотников, 597 ЗРК, 21 742 танка и других бронемашин, 1522 боевые машины РСЗО, 22 042 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 121 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    26 февраля 2025, 08:15 • Новости дня
    ВС России заняли более десяти многоэтажек в Часовом Яре

    Российские войска заняли свыше десяти многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на юг

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска заняли более десяти многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на южные окраины города свыше чем на два километра, укрепив свои позиции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, он подчеркнул, что в результате активных боевых действий в Часовом Яре и его окрестностях российские военные взяли под контроль важные участки местности, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, в районе населенного пункта Калиновка удалось улучшить тактическое положение российских войск. Были произведены инженерная разведка и расчистка трех минных заграждений. В самом Часовом Яре российские войска зачистили и взяли под контроль более десяти многоэтажных зданий, а также выровняли передовые рубежи.

    Марочко добавил, что наиболее значительные успехи российских сил наблюдаются на южных окраинах Часового Яра. Здесь войска заняли оставленные украинскими силами позиции и продвинулись на более чем два километра в направлении населенного пункта Ступочки.

    Ранее Марочко сообщил, что ВС России сковывают подразделения ВСУ и зачищают районы Часова Яра.

    Также сообщалось, что украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, где продолжаются бои.

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    26 февраля 2025, 10:18 • Новости дня
    Обломки дрона ВСУ повредили газовую трубу под Новороссийском

    Обломки украинского дрона повредили газовую трубу и вызвали пожар под Новороссийском

    Tекст: Вера Басилая

    В поселке Верхнебаканском под Новороссийском упавшие обломки дрона повредили газовую трубу, что привело к пожару и повреждению расположенного рядом частного дома, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

    После падения обломков беспилотника, которые повредили газовую трубу в поселке Верхнебаканском под Новороссийском, произошел пожар, на данный момент открытый огонь потушен, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

    В результате атаки дрона на Верхнебаканский был введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Поврежден не только газопровод, но и частный дом, расположенный рядом. В здании выбило стекла, пострадавших нет.

    На месте происшествия работают специальные службы, целью которых является ликвидация последствий инцидента и предотвращение дальнейших рисков.

    ПВО России уничтожила два украинских дрона над территорией Краснодарского края.

    Российская система ПВО уничтожила ночью 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.

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