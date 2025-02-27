Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Марочко сообщил об артударе ВСУ по Белицкому для дискредитации России
Марочко сообщил о провокации ВСУ с обстрелом Белицкого
Вооруженные силы Украины обстреляли административные здания и жилые дома в городе Белицкое, чтобы обвинить в этом российских военнослужащих, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Как сообщает ТАСС, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по административным зданиям и жилым домам в Белицком, подконтрольном Украине, чтобы обвинить в этом российские силы. По его словам, обстрел произошел 16 февраля 2025 года. После этого сотрудники спецслужб и украинские СМИ, по словам Марочко, пытались выдать атаку за агрессию со стороны России.
Он также отметил, что российские военнослужащие установили, что обстрел велся из населенного пункта Шахово, находящегося под контролем ВСУ, в 21 км от Красноармейска. Марочко подчеркнул, что ошибка украинских наводчиков исключена, и обстрел был преднамеренной провокацией для формирования негативного отношения к России на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев может попытаться изъять ядерные отходы Чернобыльской АЭС для проведения провокаций. Президент Украины Владимир Зеленский начал запугивать западные страны, используя тему Чернобыля в своих заявлениях. Служба внешней разведки России сообщила о том, что Украина готовит провокацию с подрывом иностранного судна на Балтике.