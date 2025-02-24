ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по местам подготовки операторов беспилотников, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты две американские управляемые авиабомбы JDAM и 71 беспилотник.

С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 334 беспилотника, 596 ЗРК, 21 720 танков и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, 21 992 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 085 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Ранее в понедельник сообщалось, что была повреждена припортовая инфраструктура в пригороде Одессы.

За прошлую неделю ВС России нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.