Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.6 комментариев
ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны.
Кроме того, удары наносились по местам подготовки операторов беспилотников, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты две американские управляемые авиабомбы JDAM и 71 беспилотник.
С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 334 беспилотника, 596 ЗРК, 21 720 танков и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, 21 992 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 085 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее в понедельник сообщалось, что была повреждена припортовая инфраструктура в пригороде Одессы.
За прошлую неделю ВС России нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.