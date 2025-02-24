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    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

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    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

    8 комментариев
    24 февраля 2025, 11:41 • Новости дня

    NYT: Создание правящей коалиции в Германии может занять месяцы

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии ожидаются длительные переговоры по созданию коалиционного правительства, так как ни одна из партий не набрала достаточного большинства, сообщила The New New York Times.

    Германия после выборов столкнулась с необходимостью создания коалиционного правительства, поскольку ни одна из партий не получила большинства для самостоятельного правления. Ожидается, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер пригласит лидера партии, набравшей наибольшее количество голосов к себе для переговоров о формировании правительства. Ожидается, что этой партией станет Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем, пишет The New York Times.

    Следующим шагом станут предварительные переговоры между партиями, готовыми к коалиции. На этих встречах лидеры проверят, могут ли они сотрудничать друг с другом. Лидеру победившей партии предстоит вести переговоры с другими партиями для формирования коалиции, которая обеспечит большинство в парламенте – 316 мест. Однако, несмотря на готовность к различным вариантам, участие правой партии «Альтернатива для Германии» в коалиции маловероятно.

    В 2017 году подобные переговоры с другими партиями закончились неожиданным отказом Свободных демократов, и Ангеле Меркель пришлось искать новых партнеров.

    После того как партии согласуют возможность совместной работы, начнутся формальные коалиционные переговоры. Эти дискуссии наиболее сложные и длительные, так как включают распределение министерских постов и разработку будущих законопроектов. Однако, как показывает опыт Австрии, подобные переговоры не всегда заканчиваются успешно, что может потребовать начала новых обсуждений с другими партиями.

    Когда коалиционное соглашение будет составлено, его необходимо будет утвердить на уровне партийной базы. Только после этого правительство сможет официально приступить к работе, а новый канцлер назначит министров. До тех пор Олаф Шольц останется исполняющим обязанности канцлера.

    Ранее СМИ писали, что Фридрих Мерц выиграл выборы и станет канцлером Германии, но ему предстоят трудности в отношениях с США и формировании коалиции.

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о готовности войти в правительство и подчеркнула, что результаты выборов являются лишь началом движения к тому, чтобы стать крупнейшей партией в Германии.

    Напомним, победу на выборах в Бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав соответственно 28,6% и 20,8% голосов. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.

    24 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент Германии, АдГ заняла второе место

    Блок ХДС/ХСС и партия «Альтернатива для Германии» набрали 28,6% и 20,8% голосов на выборах в бундестаг

    Блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент Германии, АдГ заняла второе место
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победу на выборах в бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), «Альтернатива для Германии» заняла второе место, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах.

    ХДС/ХСС набирает 28,6% голосов, АдГ – 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии, в которую входит нынешний канцлер Олаф Шольц. СДПГ получила 16,4% голосов, передает РИА «Новости».

    Это для социал-демократов худший результат в истории партии, передает ТАСС.

    Далее следуют «Зеленые» и Левая партия. За них проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в бундестаг.

    В новом парламенте ХДС/ХСС получит 208 мест, АдГ – 151, СДПГ – 121, «Зеленые» – 85, Левая партия – 64. Еще одно место достанется беспартийному депутату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что необходимо усилить Европу, чтобы она могла быть независимой от США, так как нынешней администрации США Европа безразлична. Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу.


    Коментарии (15)
    24 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц отверг разговоры об отправке военных на Украину

    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня
    @ Stefanie Loos/AFP POOL/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отправка военных на Украину сейчас не рассматривается, приоритетом остается поддержка Киева, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

    «Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ZDF и ARD.

    Политик отметил, что на повестке дня стоит вопрос о дальнейшей поддержке Украины, чтобы она «могла обороняться». По его словам, поддержка была недостаточной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки населения. Мерц также заявил, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Канцлер Олаф Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

    Коментарии (10)
    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

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    23 февраля 2025, 23:28 • Новости дня
    Шольц отказался от участия в возможных переговорах о коалиции СДПГ с ХДС/ХСС

    Шольц отказался участвовать в возможных переговорах его партии о формировании коалиции в парламенте Германии с блоком Мерца

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет участвовать в возможных переговорах Социал-демократической партии Германии о формировании парламентской коалиции. В свою очередь, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что не желает видеть в коалиции «Зеленых».

    «Я не буду участвовать в качестве представителя СДПГ в переговорах о формировании правительства, которые будут вести ХДС», – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на ARD.

    Как пишет Bild, после поражения СДПГ на выборах в бундестаг Шольц отметил, что не сожалеет о своей кандидатуре на пост канцлера.

    В свою очередь, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, возглавляющий ХСС (в блоке с ХДС побеждает на выборах), не видит возможности создания стабильного правительства в коалиции с партией «Зеленые». «У «Зеленых» был шанс. Они им не воспользовались. В итоге они и Социал-демократическую партию подтолкнули к такому слабому результату. И поэтому я считаю, что создавать правительство с «Зелеными» – это самый настоящий запретный путь», – сказал он.

    Лидер свободных демократов Кристиан Линднер заявил о намерении покинуть политику, если его партия не пройдет в бундестаг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партии Шольца, Линднера и «Зеленые» составляли правящую коалицию, распад которой и привел к нынешним досрочным выборам.

    Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу и поздравив консерваторов с победой. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов победил на досрочных выборах в бундестаг. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал к скорейшему формированию правительства.

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    24 февраля 2025, 04:16 • Новости дня
    Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг

    «Союз Сары Вагенкнехт» не смог набрать 5% голосов на выборах в бундестаг

    Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в бундестаг, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах.

    Партия Вагенкнехт набрала 4,972% голосов избирателей при пороге входа в 5%. У СвДП, которая ранее была частью правительственной коалиции, 4,3% голосов, передает РИА «Новости».

    Председатель СвДП, экс-министр финансов Кристиан Линднер заявил, что уходит из политики после провала его партии на досрочных парламентских выборах, передает ТАСС.

    Напомним, победу на выборах в бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), «Альтернатива для Германии» заняла второе место. ХДС/ХСС набирает 28,6% голосов, АдГ – 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.

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    23 февраля 2025, 20:34 • Новости дня
    Exit poll: Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в парламент Германии с 29%

    Tекст: Ольга Иванова

    На досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов, согласно данным exit poll от Infratest dimap.

    На прошедших досрочных выборах в бундестаг Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), возглавляемый Фридрихом Мерцем, получил наибольшую поддержку избирателей. Как сообщает РИА «Новости», согласно данным exit poll, проведенного социологическим институтом Infratest dimap для телеканала ARD, блок набрал 29% голосов.

    Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с председателем Алисой Вайдель заняла второе место с 19,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая действующим канцлером Олафом Шольцем, оказалась на третьем месте, набрав 16%.

    На четвертом месте оказались «Зеленые» под руководством вице-канцлера Роберта Хабека с результатом 13,5%. Партия «Левые» собрала 8,5% голосов, «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ) – 4,7%, а Свободная демократическая партия (СвДП) – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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    23 февраля 2025, 22:28 • Новости дня
    Мерц объявил о победе ХДС/ХСС на выборах в бундестаг

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц объявил о победе ХДС/ХСС на досрочных выборах в немецкий парламент

    Tекст: Антон Антонов

    Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов победил на досрочных выборах в бундестаг, заявил кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц и призвал к скорейшему формированию правительства.

    «Мы, ХДС/ХСС, победили на этих выборах в бундестаг 2025 года», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Выступая в штаб-квартире ХДС в Берлине, он подчеркнул, что важно как можно скорее сформировать «дееспособное правительство» Германии. «Мир там, снаружи, не ждет нас», – добавил он. Мерца также отметил, что осознает ответственность и понимает, что задача формирования правительства будет непростой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение социал-демократов на выборах. По результатам exit poll, блок ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге, в то время как «Альтернатива для Германии» рассчитывает на 131 мандат, а социал-демократы могут получить лишь 107 мест. Явка на выборах достигла рекордных 83%.



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    23 февраля 2025, 21:47 • Новости дня
    Exit poll предсказал блоку ХДС/ХСС 186 мест в бундестаге

    Exit poll: ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге на выборах в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    По результатам exit poll, блок ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге, в то время как «Альтернатива для Германии» рассчитывает на 131 мандат, а социал-демократы Олафа Шольца могут получить лишь 107 мест, свидетельствуют данные опроса на выходе с избирательных участков, проведенного телеканалом ZDF.

    Блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 186 мест в бундестаге из 630. Это показатель опроса, проведенного на выходе с избирательных участков. Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) также показала сильный результат, она может получить 131 мандат, передает РИА «Новости».

    Социал-демократическая партия Германии, возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, по предварительным данным, может занять 107 мест. В свою очередь, «Зеленые» нацелены на 81 мандат, а «Левые» ожидают 58 мест.

    Интересно, что партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) и свободные демократы (СвДП) могут претендовать по 33 мандата. Однако остается вопрос, смогут ли они преодолеть проходной порог в пять процентов.

    Сообщалось, что на досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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    23 февраля 2025, 21:04 • Новости дня
    Шольц признал поражение социал-демократов на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу и поздравив консерваторов с победой.

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в Бундестаг провальными, сообщает ТАСС. Выступая в штаб-квартире СДПГ в Берлине после объявления предварительных итогов голосования, Шольц заявил: «Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах». Он подчеркнул, что в 2021 году СДПГ одержала победу на выборах, и что текущее поражение также лежит на его плечах.

    Шольц признал свою ответственность за негативный исход и отметил, что принял это как личную неудачу. Он выразил сожаление по поводу потери позиций партии, которая ранее занимала лидирующее положение. В завершение своей речи Шольц поздравил лидера консервативного блока Христианско-демократического и христианско-социального объединения Фридриха Мерца с победой на выборах.

    Сообщалось, что на досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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    23 февраля 2025, 22:50 • Новости дня
    АдГ стала лидером на выборах в парламент на востоке Германии

    АдГ в ходе выборов в парламент обогнала СДПГ и ХДС/ХСС на востоке Германии

    Tекст: Антон Антонов

    «Альтернатива для Германии» стала лидером на парламентских выборах на востоке ФРГ, набирая там более 25% голосов, сообщает ARD.

    По данным ARD, АдГ стала наиболее популярной партией в этом регионе, оставив позади Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), передает РИА «Новости».

    Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что партия готова участвовать в формировании правительства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по результатам exit poll, блок ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге, в то время как «Альтернатива для Германии» рассчитывает на 131 мандат, а социал-демократы могут получить лишь 107 мест. Ведущие партии Германии придерживаются тактики «брандмауэра» (тотального бойкота) АдГ и отказываются рассматривать возможность коалиции с ней.

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    24 февраля 2025, 10:49 • Новости дня
    Bloomberg: АдГ нацелилась на лидерство в Германии
    Bloomberg: АдГ нацелилась на лидерство в Германии
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о готовности войти в правительство и подчеркнула, что результаты выборов являются лишь началом движения к тому, чтобы стать крупнейшей партией в Германии, сообщают СМИ.

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) поднялась на второе место на последних выборах, получив поддержку около 20,2% избирателей. Это позволило партии обогнать Социал-демократическую партию Германии, возглавляемую канцлером Олафом Шольцем, которая набрала лишь 16,2%. Несмотря на это, партия, вероятно, останется вне власти, так как все другие партии, включая победивших на выборах христианских демократов под руководством Фридриха Мерца, отказались от коалиции с националистами, сообщает Bloomberg.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель заявила о готовности войти в правительство и подчеркнула, что результаты выборов являются лишь началом движения к тому, чтобы стать крупнейшей партией в Германии. Вайдель выразила уверенность, что на следующих выборах АдГ сможет обойти Христианско-демократический союз (ХДС). Кампания Вайдель получила поддержку от администрации президента США и миллиардера Илона Маска. Она встретилась с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, после того как последний выступил с критикой европейских лидеров за игнорирование ультраправых групп.

    Канцлер Германии Олаф Шольц осудил вмешательство в демократические процессы Германии, подчеркивая, что большинству немцев не приемлема позиция партии, минимизирующей роль нацистской диктатуры. Несмотря на это, АдГ продолжает набирать популярность, особенно на востоке страны и среди избирателей, разочарованных существующей политикой. Партия одержала свою первую победу на выборах в восточной земле Тюрингия, где получила почти треть голосов.

    Некоторые части АдГ, включая три земельные ячейки на востоке, признаны экстремистскими службами безопасности Германии и могут подвергаться государственному наблюдению. Хотя не все члены партии придерживаются ультраправых взглядов, в АдГ присутствует этнонационалистическая идеология, которая противоречит Конституции Германии. Партия также выступает за отказ от интеграции в Европейский союз и выход из зоны евро, что противоречит десятилетиям политической и экономической интеграции.

    Победу на выборах в Бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав соответственно 28,6% и 20,8% голосов. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.

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    24 февраля 2025, 00:22 • Новости дня
    Писториус назвал результат СДПГ на выборах в Германии катастрофическим

    Писториус назвал катастрофическим результат социал-демократов на выборах в парламент Германии

    Tекст: Антон Антонов

    На досрочных выборах в бундестаг Социал-демократическая партия Германии показала катастрофический результат, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, который является членом СДПГ.

    «Главное, чтобы мы были трезвыми: это разрушительный, катастрофический результат. Нет никакого способа приукрасить его», – приводит слова Писториуса ТАСС.

    Он также отказался комментировать свое возможное будущее в партии, отметив, что такое решение принимает сама партия, а не он лично. Писториус добавил, что именно партия определит, с какой командой они продолжат работу в ближайшие недели и месяцы.

    В то же время Писториус отметил важность ответственности в переговорах с Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС). Он подчеркнул, что кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС Фридрих Мерц должен выполнить поручение правительства, а СДПГ готова к переговорам, если это потребуется.

    После подсчета бюллетеней в 36 избирательных округах из 299, по данным избиркома, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах с 33,3% голосов. За ним следует «Альтернатива для Германии» с 22%. СДПГ находится на третьем месте с 13,6% голосов, а «Зеленые» занимают четвертую позицию с 10,2%, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц признал провальным выступление Социал-демократической партии Германии на выборах. Шольц также сообщил, что не будет участвовать в возможных переговорах СДПГ с ХДС/ХСС о формировании парламентской коалиции.

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    23 февраля 2025, 20:47 • Новости дня
    Явка на выборах в бундестаг Германии достигла рекордных 83%

    Tекст: Ольга Иванова

    На досрочных выборах в немецкий бундестаг явка составила 83%, что стало рекордом с момента объединения Германии, сообщается на сайте телеканала ZDF.

    на выборах в парламент Германии явка избирателей достигла 83%. Это самый высокий показатель с 1990 года, когда произошло объединение Германии. На предыдущих выборах в 2021 году явка составляла 76,4%, передает РИА «Новости».

    Газета Suddeutsche Zeitung отмечает, что более высокая активность избирателей наблюдалась только в период до объединения страны. Этот результат подчеркивает возросшую заинтересованность немецких граждан в политических процессах и участии в выборах.

    Сообщалось, что на досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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    24 февраля 2025, 11:01 • Новости дня
    Politico: Мерц столкнется с серьезными вызовами в Германии и на международной арене
    Politico: Мерц столкнется с серьезными вызовами в Германии и на международной арене
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Фридрих Мерц выиграл выборы и станет канцлером Германии, но ему предстоят трудности в отношениях с США и формировании коалиции, пишет издание Politico.

    Мерц, лидер альянса Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, одержал победу на выборах в Германии. Однако Мерц, несмотря на успех, может столкнуться с серьезными вызовами как на международной арене, так и внутри страны, пишет Politico.

    На международной арене Мерц, сторонник Европы и НАТО, может войти в конфликт с президентом США, учитывая его пророссийскую позицию и поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). АдГ, занявшая второе место на выборах, получила рекордное количество голосов, однако не попала в коалицию из-за отказа других партий сотрудничать с ней.

    Внутри страны Мерцу придется сформировать коалицию, возможно, с Социал-демократической партией и «Зелеными». Глава редакции Politico в Германии Гордом Репински считает, что для успешного снижения популярности АдГ Мерцу необходимо выполнить свои предвыборные обещания и вести грамотную политику. Репински заявил: «Единственный способ уменьшить поддержку АдГ – это формировать и возглавлять успешное правительство».

    Победу на выборах в Бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав соответственно 28,6% и 20,8% голосов. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.

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    24 февраля 2025, 03:45 • Новости дня
    АдГ стала лидером на выборах в бундестаг во всех землях бывшей ГДР

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Альтернатива для Германии» на досрочных выборах в бундестаг стала лидером во всех пяти землях, входивших в состав бывшей ГДР, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии.

    В Тюрингии АдГ набрала 38,6% голосов, в Саксонии – 37,3%, в Саксонии-Анхальт – 37,1%. В Бранденбурге партия получила 32,5% голосов, а в Мекленбурге – Передней Померании – 35%.

    ZDF, ссылаясь на данные экзитпола, сообщил, что за АдГ в Восточной Германии проголосовали 34% избирателей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» стала лидером на парламентских выборах на востоке ФРГ. В целом партия, вероятно, займет второе место по результатам парламентских выборов, уступив лишь ХДС/ХСС. Ведущие партии Германии придерживаются тактики «брандмауэра» (тотального бойкота) по отношению к АдГ и отказываются рассматривать возможность коалиции с ней.

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    24 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Мерц упрекнул Белый дом в безразличии к судьбе Европы

    Мерц заявил о намерении усилить Европу ради ее независимости от США

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо усилить Европу, чтобы она могла быть независимой от США, так как нынешней администрации США Европа безразлична, заявил кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

    «Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ZDF и ARD.

    Мерц подчеркнул, что нынешним властям США «судьба Европы по большому счету безразлична». Он отметил, что остается неясным, какую позицию администрация США займет в отношении конфликта на Украине в ближайшие недели и месяцы. Он выразил опасения, что США и Россия могут искать взаимопонимание за спиной Украины, что создаст критическую ситуацию для Европы.

    В этой связи, по его словам, Германии необходимо срочно сформировать новое правительство. Мерц заявил о стремлении создать новое правительство ФРГ до 20 апреля.

    На выборах в ФРГ по итогам подсчета бюллетеней в 151 из 299 избирательных округов блок ХДС/ХСС лидирует с 29,6% голосов, тогда как «Альтернатива для Германии» занимает второе место с 21,5%. Социал-демократы остаются на третьем месте с 15,6% голосов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на досрочных выборах в бундестаг победил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. По результатам exit poll, он может занять 186 из 630 мест в бундестаге, в то время как «Альтернатива для Германии» может рассчитывать на 131 мандат, а социал-демократы Олафа Шольца могут получить лишь 107 мест.

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