NYT: Создание правящей коалиции в Германии может занять месяцы

Tекст: Вера Басилая

Германия после выборов столкнулась с необходимостью создания коалиционного правительства, поскольку ни одна из партий не получила большинства для самостоятельного правления. Ожидается, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер пригласит лидера партии, набравшей наибольшее количество голосов к себе для переговоров о формировании правительства. Ожидается, что этой партией станет Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем, пишет The New York Times.

Следующим шагом станут предварительные переговоры между партиями, готовыми к коалиции. На этих встречах лидеры проверят, могут ли они сотрудничать друг с другом. Лидеру победившей партии предстоит вести переговоры с другими партиями для формирования коалиции, которая обеспечит большинство в парламенте – 316 мест. Однако, несмотря на готовность к различным вариантам, участие правой партии «Альтернатива для Германии» в коалиции маловероятно.

В 2017 году подобные переговоры с другими партиями закончились неожиданным отказом Свободных демократов, и Ангеле Меркель пришлось искать новых партнеров.

После того как партии согласуют возможность совместной работы, начнутся формальные коалиционные переговоры. Эти дискуссии наиболее сложные и длительные, так как включают распределение министерских постов и разработку будущих законопроектов. Однако, как показывает опыт Австрии, подобные переговоры не всегда заканчиваются успешно, что может потребовать начала новых обсуждений с другими партиями.

Когда коалиционное соглашение будет составлено, его необходимо будет утвердить на уровне партийной базы. Только после этого правительство сможет официально приступить к работе, а новый канцлер назначит министров. До тех пор Олаф Шольц останется исполняющим обязанности канцлера.

Ранее СМИ писали, что Фридрих Мерц выиграл выборы и станет канцлером Германии, но ему предстоят трудности в отношениях с США и формировании коалиции.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о готовности войти в правительство и подчеркнула, что результаты выборов являются лишь началом движения к тому, чтобы стать крупнейшей партией в Германии.

Напомним, победу на выборах в Бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав соответственно 28,6% и 20,8% голосов. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.