Politico: Мерц столкнется с серьезными вызовами в Германии и на международной арене

Tекст: Ольга Иванова

Мерц, лидер альянса Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, одержал победу на выборах в Германии. Однако Мерц, несмотря на успех, может столкнуться с серьезными вызовами как на международной арене, так и внутри страны, пишет Politico.

На международной арене Мерц, сторонник Европы и НАТО, может войти в конфликт с президентом США, учитывая его пророссийскую позицию и поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). АдГ, занявшая второе место на выборах, получила рекордное количество голосов, однако не попала в коалицию из-за отказа других партий сотрудничать с ней.

Внутри страны Мерцу придется сформировать коалицию, возможно, с Социал-демократической партией и «Зелеными». Глава редакции Politico в Германии Гордом Репински считает, что для успешного снижения популярности АдГ Мерцу необходимо выполнить свои предвыборные обещания и вести грамотную политику. Репински заявил: «Единственный способ уменьшить поддержку АдГ – это формировать и возглавлять успешное правительство».

Победу на выборах в Бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав соответственно 28,6% и 20,8% голосов. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.