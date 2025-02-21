Стало известно о представлении нового пакета помощи ЕС Украине 24 февраля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что новый пакет помощи Украине от Европейского союза будет представлен 24 февраля в Киеве во время визита Еврокомиссии, передает ТАСС.

Кубилюс отметил, что не будет комментировать предположения о том, что объем помощи может достигнуть сотен миллиардов евро.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия готова «послать сильный сигнал» своей поддержкой Украины, несмотря на действия других стран. Кубилюс считает, что годовщина начала конфликта станет отличной возможностью для такого заявления.

Кубилюс также отметил, что Брюссель придерживается стратегии «мира через силу», которая предполагает максимальное усиление Украины перед заключением мира. Новый пакет помощи будет «конкретным и адресным», добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует усилить военный потенциал Украины, предоставив пакет помощи на сумму не менее 6 млрд евро, включающий системы ПВО и 1,5 млн артиллерийских снарядов, и планирует обсудить 27 января 16-й пакет санкций против России и возможность использования ее замороженных активов для помощи Украине.