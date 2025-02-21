Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
МИД прекратил рассмотрение запросов Литвы о документах граждан
Посольство Литвы в Москве получило уведомление о прекращении обмена документами, основываясь на взаимности, в ответ на игнорирование запросов российской стороны.
Этот шаг был предпринят на основе принципа взаимности, отмечается в сообщении консульского департамента МИД России, сообщает ТАСС.
На протяжении длительного периода между Россией и Литвой существовала практика бесплатной пересылки документов о регистрации актов гражданского состояния и информации о стаже работы по запросам, полученным дипломатическим путем. Однако с начала 2024 года посольство России в Вильнюсе не получало ответов на свои запросы от литовской стороны. Это и стало причиной решения России прекратить рассмотрение аналогичных запросов из Литвы.
Несмотря на это, граждане, находящиеся на территории Литвы, по-прежнему могут обращаться в посольство России в Вильнюсе с заявлением о получении личного документа. Это возможно в порядке, установленном приказом МИД России и Минюста России. Такой порядок обеспечивает возможность получения документов для россиян, проживающих за границей.
Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для вида на жительство на русском языке, также сообщалось, что в Эстонии планируют ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского языка.