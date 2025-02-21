Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Маршалы США подключились к охране Маска
Служба маршалов США делегировала охранникам Маска права федеральных агентов
На фоне угроз Илон Маск получил усиленную охрану с участием федеральных маршалов США, которые наделили его охранников правами федеральных агентов.
Федеральная служба маршалов США стала косвенно участвовать в личной охране Илона Маска, сообщает CNN. Это произошло на фоне возросшего беспокойства предпринимателя о собственной безопасности. Маршалы делегировали некоторые свои полномочия охранникам Маска, предоставив им право носить оружие на федеральных основаниях, передает РИА «Новости».
Как отмечает канал, служба маршалов имеет возможность делегировать свои права широкому кругу лиц, включая сотрудников министерства юстиции, правоохранительных органов и частных охранных компаний.
«Служба маршалов США наделила членов личной охраны Илона Маска определенными правами агентов федеральных правоохранительных органов на защиту», – говорится в сообщении CNN.
Предоставление таких прав сотрудникам охраны Маска произошло на фоне увеличения количества угроз, поступающих в адрес предпринимателя после его назначения на должность в Департамент эффективности государственного управления. По словам источников, некоторые близкие к Белому дому были поражены масштабом безопасности, окружающей Маска, которая могла сравниться с охраной самого президента США.
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