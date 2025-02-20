Путин присвоил звание Героя России бойцу из Бурятии за спасение товарищей

Уроженцу Бурятии присвоено звание Героя России посмертно за спасение товарищей

Tекст: Вера Басилая

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что Цыренжапов, родом из села Эгита Еравнинского района, в 2005 году поступил на военную службу по контракту и участвовал в специальной военной операции с первых дней.

21 мая 2024 года во время выполнения боевой задачи на часовярском направлении группа бойцов оказалась в окружении. Цыренжапову поручили помочь своим, и он открыл огонь по опорному пункту противника, чтобы освободить путь для окруженных. Однако в процессе некоторых из бойцов ранило, и Цыренжапов принял решение отправить их на эвакуацию.

Для отвлечения внимания противника он начал стрелять из гранатомета, вызывая огонь на себя. В ходе боя Цыренжапов получил смертельное ранение, но сумел выполнить задачу и спасти своих товарищей.

Алексей Цыденов отметил, что имя Балты Цыренжапова навсегда останется в истории Бурятии и России благодаря его героическому поступку.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову посмертно за проявленные мужество и героизм.