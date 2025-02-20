Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
Путин присвоил звание Героя России бойцу из Бурятии за спасение товарищей
Уроженцу Бурятии присвоено звание Героя России посмертно за спасение товарищей
Уроженцу села Эгита в Бурятии Балте Цыренжапову посмертно присвоено звание Героя России за героизм на поле боя при спасении окруженной группы бойцов, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что Цыренжапов, родом из села Эгита Еравнинского района, в 2005 году поступил на военную службу по контракту и участвовал в специальной военной операции с первых дней.
21 мая 2024 года во время выполнения боевой задачи на часовярском направлении группа бойцов оказалась в окружении. Цыренжапову поручили помочь своим, и он открыл огонь по опорному пункту противника, чтобы освободить путь для окруженных. Однако в процессе некоторых из бойцов ранило, и Цыренжапов принял решение отправить их на эвакуацию.
Для отвлечения внимания противника он начал стрелять из гранатомета, вызывая огонь на себя. В ходе боя Цыренжапов получил смертельное ранение, но сумел выполнить задачу и спасти своих товарищей.
Алексей Цыденов отметил, что имя Балты Цыренжапова навсегда останется в истории Бурятии и России благодаря его героическому поступку.
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