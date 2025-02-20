Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
Набиуллина опровергла слухи об отказе от цифрового рубля через МФЦ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что слухи об отказе от цифрового рубля через МФЦ являются беспочвенными и ложными.
Набиуллина выступила с опровержением информации о том, что гражданам необходимо через МФЦ оформлять специальный отказ, если они не хотят использовать цифровой рубль, передает ТАСС.
Она назвала данные слухи полным абсурдом и подчеркнула, что использование цифрового рубля будет полностью зависеть от выбора граждан.
Набиуллина также отметила, что слухи о необходимости отказа от цифрового рубля противоречат принципам выбора и самостоятельного принятия решений гражданами. По ее словам, все решения касательно цифрового рубля будут приниматься на уровне пользователя, без каких-либо дополнительных бюрократических процедур.
Ранее ЦБ сообщал о планах ввести цифровой рубль в эксплуатацию для операций казначейства с 2026 года, отмечалось, что эксплуатация начнется с тестовых операций и экспериментальной фазы на реальных клиентах в 2025 году.