Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
Несколько десятков человек устроили митинг у посольства США в Киеве
Возле американского посольства в Киеве собрались несколько десятков человек с украинскими и американскими флагами, сообщили украинские СМИ.
Возле посольства США в Киеве проходит митинг с участием нескольких десятков человек с украинскими и американскими флагами, передает ТАСС.
Мероприятие привлекло внимание пользователей социальных сетей, которые распространяют видео с места событий. Однако на записи не слышно лозунгов участников митинга и не видно никаких плакатов.
Тем не менее на одном из флагов замечена националистическая символика, которую используют некоторые украинские националистические подразделения. Это может свидетельствовать о присутствии на акции представителей подобных организаций.
Ранее президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери Украиной статуса независимого государства, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.
На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью»
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