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Синоптики спрогнозировали снег и до +2 в Москве в воскресенье
Синоптики сообщили о кратковременном снеге и температуре до плюс двух в Москве
В воскресенье в Москве ожидается облачная погода с кратковременным снегом и температурой до плюс двух градусов, по области минимум до минус двух и максимум до плюс трех градусов.
В Москве в воскресенье прогнозируется облачная погода с кратковременными прояснениями, сообщает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что синоптическая ситуация будет обусловлена тыловой частью североатлантического циклона с центром над Ленинградской областью.
Согласно прогнозу, температура воздуха в столице составит от нуля до плюс двух градусов, а в области – от минус двух до плюс трех. «В течение воскресенья в Центральной России ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами кратковременный снег», – отметил Тишковец.
Ожидается юго-западный и западный порывистый ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Давление, по данным синоптика, будет немного расти и остановится на отметке 747 миллиметров ртутного столба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Москве температура превысила многолетнюю норму на 6,2 градуса, при этом осадков выпало три четверти от нормы, а снежного покрова не наблюдалось вовсе, в то время как в четверг температура воздуха поднимется до плюс 7 градусов, что на 12-13 градусов выше климатической нормы.