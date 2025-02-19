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Эксперт рассказал, что делать россиянам при получении денег от незнакомца
Эксперт рассказал о действиях при поступлении средств на карту от незнакомца
Эксперт по информационной безопасности Юрий Драченин рекомендовал россиянам при получении неожиданных средств на карту не паниковать и не возвращать их отправителю напрямую, а обратиться в банк для проверки перевода.
Юрий Драченин, эксперт по информационной безопасности и заместитель генерального директора Staffcop, рассказал в беседе с «Лентой.ру» о действиях, которые следует предпринять при получении неожиданного перевода на карту. Он подчеркнул, что важно не паниковать и не возвращать деньги отправителю напрямую.
Чаще всего такие переводы связаны с мошенническими схемами, отметил Драченин. Обычно после перевода с получателем связывается неизвестный человек с просьбой вернуть деньги на указанные реквизиты. Эксперт советует в первую очередь связаться с банком, объяснить ситуацию и подтвердить, что перевод мог быть ошибочным.
Если банк подтвердит, что перевод действительно был ошибочным, возврат будет оформлен официально, что минимизирует риски для получателя. В случае, если источник перевода остается неизвестным, деньги лучше не тратить, пока ситуация не прояснится.
Драченин также советует зафиксировать факт обращения в банк. Это может помочь подтвердить добросовестность получателя, если возникнут разбирательства. Эксперт предупреждает, что если кто-то настойчиво требует возврата перевода, лучше предложить им обратиться в банк, так как это может быть уловкой мошенников.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России обяжет банки внедрить в приложения «спецкнопку» для жалоб на мошенников.
Напомним, в Госдуму был представлен закон о введении обязательной маркировки звонков и запрета на использование иностранных мессенджеров госорганами для борьбы с телефонным мошенничеством.