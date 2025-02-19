Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.6 комментариев
Состоялась премьера патриотического клипа «Мы русские – с нами Бог»
Хор «Русский формат» представил патриотический клип «Мы русские – с нами Бог» ко Дню Защитника Отечества
В честь Дня Защитника Отечества мужской хор «Русский формат», регулярно выступающий в зоне СВО, представил новый патриотический клип «Мы русские – с нами Бог», в котором приняли участие военнослужащие Казачьей бригады «Терек».
Премьера клипа «Мы русские – с нами Бог», который создан хором «Русский формат» при поддержке проекта «КиберЛюди» ко Дню Защитника Отечества, состоялась в среду.
Хор известен своими выступлениями в зоне СВО и тесной связью с русской православной церковью. Лидер хора Серафим Дубанов не только руководит коллективом, но и служит протодиаконом РПЦ, проводя службы для военнослужащих.
Депутат Государственной Думы Мария Василькова, куратор проекта «КиберЛюди», отметила важность искусства в формировании общественного сознания и национальной идентичности.
В съемках клипа приняли участие военнослужащие Казачьей бригады «Терек» вместе с участниками хора. Хор «Русский формат» продолжает создавать новую патриотическую культуру, объединяющую русских людей по всему миру.
«Мужской хор «Русский Формат», являясь участниками специальной военной операции, стали не только свидетелями перерождения русского народа, через мобилизацию общества и создание волонтерских групп во всех городах и селах нашей необъятной родины, но и прямыми участниками объединения русских людей со всего мира. Инструментом единения стала Вера, гуманитарная помощь и искусство. Увидев вживую разрушенные города, горе людей, разрушенные жизни, артисты хора начали писать песни, поддерживающие и объединяющие как тех, кто на передовой, так и в тылу», – отметила Василькова.
По ее словам, прожившим большую жизнь на СВО, парням есть, что показать и рассказать тем, кто, трудясь в тылу, также любит Россию и работает на благо своих семей и Родины.
«Как и в годы Великой Отечественной войны, песни помогают выстоять и победить, поднимают дух не только бойцов, но всего народа, его патриотизма. Песни формируют историческую память и помогают укрепить нравственную защиту русского мира и наших ценностей», – подчеркнула депутат.