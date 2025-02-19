Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.3 комментария
Медведев: США разозлились на Зеленского из-за заявлений в адрес Белого дома
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США недовольны Владимиром Зеленским после его резкой критики действий Белого дома на Мюнхенской конференции.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он указал, что США, являющиеся основным покровителем киевского режима, проявили недовольство Зеленским.
По словам Медведева, Зеленский будет готов на любые провокации, чтобы сорвать мирное урегулирование, вплоть до применения «грязной бомбы».
Политик выразил мнение, что нынешняя ситуация может привести к тому, что Зеленский, словно «крыса, загнанная в угол», будет действовать непредсказуемо, что создаст дополнительные угрозы для мира на Украине.
Ранее Соединенные Штаты потребовали долю в экономике Украины после конфликта. Зеленский выразил недовольство условиями соглашения с США о разработке полезных ископаемых.
Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что Зеленский недооценивает возможности, которые соглашение предоставляет Киеву, и отметил усталость администрации США от постоянной помощи Украине.