Захарова сообщила о продолжении работы Русского дома в Молдавии

Приднестровье демонтировало КПП на границе с Молдавией

МИД Приднестровья сообщил о временном демонтаже КПП на границе с Молдавией

Tекст: Валерия Городецкая

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о временном демонтаже ряда контрольно-пропускных пунктов на границе с Молдавией, передает ТАСС. Эти пункты были установлены после событий весны 2022 года, когда регион подвергся серии террористических атак.

Игнатьев подчеркнул, что решение о демонтаже КПП принято также по просьбе Кишинева. Он отметил, что в случае увеличения террористической угрозы или других предпосылок, вопрос о восстановлении КПП будет обсуждаться с точки зрения необходимости такой защиты.

В сентябре военный из молдавского миротворческого контингента получил смертельное ранение на посту в разделительной зоне безопасности между двумя берегами Днестра.