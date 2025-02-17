Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знает, кто это.0 комментариев
После травмирования мальчика в бассейне Москвы возбуждено дело
СК открыл уголовное дело после травм мальчика в бассейне на юго-западе Москвы
В Москве возбуждено уголовное дело после инцидента в бассейне на улице Крупской, где мальчик получил травмы, не сумев выбраться из воды; следователи изымают записи с камер видеонаблюдения для выяснения обстоятельств.
Уголовное дело возбуждено по факту получения мальчиком травм в бассейне на юго-западе Москвы, сообщает РИА «Новости». Следственный комитет открыл дело по ст.238 УК РФ о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
По предварительным данным, 16 февраля в спортивном комплексе на улице Крупской мальчик не смог выбраться из бассейна, что привело к получению травм. Ребенок был госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь.
Следователи осматривают место происшествия, изымают записи с камер видеонаблюдения. По информации СК, на момент происшествия занятия в бассейне уже завершились.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве тренер по плаванию из-за насилия над ребенком в бассейне был оштрафован на 100 тыс. рублей. В Новосибирске восьмилетняя девочка получила травму головы, ударившись о дно бассейна. Суд в Турции приговорил сотрудников отеля к штрафу в размере 8 тыс. долларов в связи с гибелью девочки из России в бассейне.