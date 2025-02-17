После травмирования мальчика в бассейне Москвы возбуждено дело

СК открыл уголовное дело после травм мальчика в бассейне на юго-западе Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело возбуждено по факту получения мальчиком травм в бассейне на юго-западе Москвы, сообщает РИА «Новости». Следственный комитет открыл дело по ст.238 УК РФ о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

По предварительным данным, 16 февраля в спортивном комплексе на улице Крупской мальчик не смог выбраться из бассейна, что привело к получению травм. Ребенок был госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь.

Следователи осматривают место происшествия, изымают записи с камер видеонаблюдения. По информации СК, на момент происшествия занятия в бассейне уже завершились.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве тренер по плаванию из-за насилия над ребенком в бассейне был оштрафован на 100 тыс. рублей. В Новосибирске восьмилетняя девочка получила травму головы, ударившись о дно бассейна. Суд в Турции приговорил сотрудников отеля к штрафу в размере 8 тыс. долларов в связи с гибелью девочки из России в бассейне.