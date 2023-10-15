В Новосибирске девочка получила травму головы в бассейне

Tекст: Ольга Иванова

Мама ребенка сообщила о том, что во время занятия в одном из бассейнов в Новосибирском районе тренер дважды ударила ее 10-летнюю дочь по голове специальным шестом для обучения плаванию, после чего девочка два дня провела без сознания с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. СК проводит проверку, передает РИА «Новости».

Ранее уголовное дело возбудили после отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде.