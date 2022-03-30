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Суд в Турции приговорил сотрудников отеля к штрафу за гибель девочки из России
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Сотрудники отеля, которых турецкий суд признал виновными в гибели 12-летней россиянки, приговорены к штрафу в 7,5 тыс. долларов, сообщили адвокаты, представляющие интересы родителей погибшей.
Адвокаты из бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» сообщили, что «уголовное дело в Турции окончилось вынесением обвинительного приговора». При этом «тюремный срок для генерального менеджера отеля и сотрудника бассейна заменен на судебный штраф в 110000 турецких лир». Штраф должен быть выплачен «в течение 10 месяцев», передает ТАСС.
Адвокаты выразили надежду, что «уголовное дело будет рассмотрено также в российской юрисдикции». По их словам, «обвинительный приговор в России по этому делу может стать практикообразующим». Указывается, что «несовершенство российского законодательства, регулирующего ответственность туроператоров, позволяет им уходить от ответственности даже в таких трагических случаях».
В 2019 году в турецком отеле несовершеннолетняя россиянка получила травмы после того, как ее руку засосало в трубу бассейна. Врачи боролись за ее жизнь 11 дней, однако девочка умерла. Турция отказала России в правовой помощи при расследовании гибели ребенка.
Мединский: Россия сделала два шага навстречу Украине
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Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.
«Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», – сказал Мединский, передает ТАСС.
Он пояснил, что эти шаги касаются политической и военной частей.
Мединский также заявил, что Россия в Стамбуле получила от Украины «понятно сформулированную позицию».
По его оценке, переговоры прошли конструктивно. Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости».
Встреча продлилась около трех часов во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Перед этим в городе усилили меры безопасности.
До этого Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.
Перед началом президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям призвал установить режим прекращения огня. Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной.
В Кремле указали на важность ближайших дней для понимания ситуации по переговорам с Украиной.
Российский сухогруз в Черном море подал сигнал бедствия
Сухогруз «Омский 205» под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Судно направлялось с грузом из Турции в Ростов-на-Дону. Пострадавший сухогруз взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота. «Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота «Спасатель Демидов» взяло его на буксир. Ведет его в район убежища – это поселок Героевское, в районе Керчи. Сейчас ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть», – сообщили в ведомстве. Причина, по которой судно получило пробоину, не называется, передает РИА «Новости».
Сухогруз «Омский 205» построен в 1993 году на Красноярском судостроительном заводе, согласно данным сайта MarineTraffic, приписан к порту Петербурга.
Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в Черном море нет чрезвычайной ситуации, в акватории дежурят минно-поисковые суда. В минувшую субботу начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что при ухудшении погодных условий в северной части Черного моря существует угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств. Он также предупредил, что дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии – через десять суток.
26 марта Анкара закрывала Босфорский пролив для движения судов. Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации в проливе Босфор похожего на мину объекта. Позднее военное ведомство Турции подтвердило, что объектом оказалась мина старого образца.
19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ предупредил, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за обрывов тросов и течения. В ЦОС ФСБ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины «в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую опасность ржавые украинские мины представляют для мирных судов всей Европы?
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Эрдоган призвал установить режим прекращения огня на Украине
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Президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям Украины и России призвал установить режим прекращения огня, отметив, что это отвечает интересам всех стран Черноморского региона.
Эрдоган отметил, что Турция, как страна, ставшая свидетелем многочисленных конфликтов в регионе, предприняла и продолжает делать все возможное для того, чтобы предотвратить новые трагедии, передает агентство «Анадолу» (АА).
По его словам, Анкара на всех международных площадках придерживается справедливой позиции, стремясь учитывать интересы, права и позиции обеих сторон (России и Украины).
«Справедливый мир – победа для всех сторон, а продолжение столкновений не принесет пользы ни одной из сторон. Переговорный процесс между Россией и Украиной находятся на таком уровне, при котором возможны конкретные результаты. Мировое сообщество ожидает от участников встречи в Стамбуле позитивных решений», – подчеркнул турецкий лидер.
Он также указал, что официальная Анкара готова внести посильный вклад в продвижение мирной повестки между Киевом и Москвой.
Кроме того, Эрдоган заявил, что Анкара готова организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Эрдоган подчеркнул, что «пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результат», передает РИА «Новости».
Сообщалось, что Эрдоган проведет переговоры с делегациями до их встречи. В Стамбуле к началу встречи усилили меры безопасности. Переговоры пройдут в президентской резиденции Долмабахче.
Накануне российская и украинская делегации прибыли в Турцию на переговоры. Сообщалось, что в Стамбуле усилили меры безопасности.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.
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Названы место и время переговоров Москвы и Киева
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Двухдневные переговоры Москвы и Киева начнутся 29 марта в 10.30 мск в Стамбуле во дворце Долмабахче в закрытом режиме.
Делегация из России уже прибыла в Стамбул для мирных переговоров с украинской стороной. «Самолет с российской делегацией на борту приземлился в аэропорту Ататюрка в 16.00 по местному времени. Из аэропорта делегация отправилась в гостиницу. Ожидается, что делегация Украины прибудет в турецкий мегаполис сегодня вечером. Двухдневные переговоры стартуют во вторник, 29 марта и пройдут во дворце Долмабахче», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Анадолу».
Эту же информацию подтвердили позже в канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, уточнив время: в 10.30 мск, передает ТАСС.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.
Напомним, российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Далее они проходили ежедневно в режиме онлайн.
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Премьер Польши счел русофобию в стране мейнстримом
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Русофобия стала в Польше мейнстримом, признал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил, что «в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода», и то, что ранее называлось русофобией, теперь «уже является мейнстримом, сегодня уже принято, как очевидность, в которой мы функционируем», передает РИА «Новости».
Отметим, что Моравецкий также требовал закрыть россиянам въезд в ЕС.
Ранее в Кремле заявили недостаточных возможностях защиты от русофобии, так как международное право практически не работает. Там также призвали россиян быть осторожными в западных странах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспрецедентном навязывании ненависти ко всему русскому.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в заявлении по случаю Дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации назвала беспрецедентными масштабы русофобии в ряде стран.
Между тем «Единая Россия» предложила меры поддержки российских граждан и соотечественников, которые проживают за пределам России.
На дискриминацию уже пожаловались россияне, живущие во Франции, также клиника в Мюнхене отказалась лечить россиян и белорусов.
Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной
Переговоры России и Украины могут продолжиться по видеосвязи, если в Стамбуле не будет достигнут «окончательный результат», однако Москва рассчитывает на быстрое продвижение вперед, заявил источник, знакомый с ходом переговоров.
Источник отметил, что, по его мнению, «мы будем быстро двигаться вперед», передает ТАСС.
«Рассчитываем на первый этапный, знаковый результат», – добавил он.
Напомним, переговоры пройдут 29 марта в Стамбуле. Перед их началом президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям Украины и России призвал установить режим прекращения огня.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.
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Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились
Первый день переговоров российской и украинской делегаций завершились в Стамбуле, встреча длилась около трех часов, сообщили турецкие СМИ.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.
Встреча началась около 11.30 мск и проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Сообщение о завершении у агентства появилось в 14.10 мск. Перед этим в Стамбуле усилили меры безопасности.
До этого глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.
Перед началом президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям призвал установить режим прекращения огня. Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной.
В Кремле указали на важность ближайших дней для понимания ситуации по переговорам с Украиной. Вместе с тем глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что данные переговоры будут безрезультатны.
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Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией
Члены украинской делегации прибыли в Стамбул для участия в переговорах с Россией, сообщил телеканал ТРТ.
По имеющимся у телеканала данным, самолет с делегацией Украины прибыл в стамбульский аэропорт имени Ататюрка, передает ТАСС.
Накануне турецкое издание «Сабах» сообщило, что самолет Ту-204-300 с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, приземлился в Стамбуле. Позже в Турции назвали место и время переговоров делегаций России и Украины.
В понедельник в Кремле сообщали, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, скорее всего, начнутся во вторник, 29 марта. В минувшее воскресенье глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта. В тот же день президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились, что следующий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины пройдет в Стамбуле.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.
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Эрдоган покинул место переговоров России и Украины в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган покинул дворец Долмабахче, где он выступил с речью перед делегациями России и Украины перед началом переговоров.
Машина президента выехала с территории в сопровождении мотоциклистов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что во вторник Эрдоган также отправляется с визитом в Узбекистан.
Президент Турции ранее заявил, что оставит главу МИД страны Мевлюта Чавушоглу в Стамбуле для «оказания поддержки» переговорным делегациям.
До этого российский источник, знакомый с ходом переговоров, не исключал, что Эрдоган может поднять вопрос обострения обстановки в Нагорном Карабахе в рамках встречи делегаций Москвы и Киева, передает ТАСС.
Ранее Эрдоган, выступая перед членами делегаций, призвал установить режим прекращения огня, отметив, что это отвечает интересам всех стран Черноморского региона. Он также заявил, что Анкара готова организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, переговоры проходят во вторник в президентской резиденции Долмабахче в Стамбуле. В городе усилили меры безопасности.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.
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После гибели шести человек в ДТП в Татарстане возбудили уголовное дело
В ДТП в Чистопольском районе Татарстана с участием автомобиля «Лада Ларгус» и грузовика «Ивеко» погибли шесть человек, в том числе один ребенок, возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Ивеко», после чего легковушка загорелась, передает ТАСС со ссылкой на МВД по Татарстану.
«Чистопольская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в котором, по предварительным данным, погибли 6 человек, в том числе один несовершеннолетний», – заявили в прокуратуре Татарстана. Сообщается также, что один из пассажиров получил различные травмы. Еще один пассажир был выброшен от удара из машины и с различными травмами госпитализирован в районную больницу.
Прокуратура выяснит причины аварии и даст оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения и состоянии дорожного полотна.
В СУ СКР по Татарстану заявили, что водитель автомобиля Lada оказывал платные услуги по перевозке пассажиров, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264, ч. 3 ст. 238 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее аварии с участием 19 машин произошли в Москве.
Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов по переговорам с Украиной
Консультации России и Украины продолжаются, возможно, что через несколько часов будет выступление по итогам, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
Мединский заявил, что «у нас продолжаются консультации с украинской стороной сегодня с 9.30». Он выразил надежду, что «через несколько часов мы выступим с некоторым заявлением по итогам переговоров», передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник в Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины в полном составе.
До этого глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия начали переговоры в формате тет-а-тет.
Перед началом переговоров президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям Украины и России призвал установить режим прекращения огня. Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной.
Вместе с тем глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что данные переговоры будут безрезультатны.
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Вучич предложил провести переговоры России и Украины в Сербии
Сербия счастлива предложить свою столицу в качестве места для переговоров России и Украины, заявил президент Сербии Александар Вучич в программе «Кириллица» на телеканале «ТВ хэппи».
«Что касается нас, то мы бы хотели, чтобы мир наступил как можно раньше, это была бы лучшая новость на свете. Мы не вмешиваемся ни во что. Если кто-то думает, что Белград – хорошее место для переговоров, мы счастливы предложить его нашим украинским и нашим российским друзьям», – сказал сербский лидер, напомнив, что ранее в Белграде уже проходили переговоры по Украине, а также по Афганистану, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ заявил, что Москва готова рассматривать разные локации для российско-украинских переговоров, в том числе Белград. Отвечая на вопрос, может ли Белград стать площадкой для переговоров делегаций России и Украины, Лавров отметил, что сейчас достигнута договоренность о встрече в Стамбуле, которая «отражает ту географическую точку, в отношении которой совпали возможности и той, и другой стороны». «Мы будем готовы рассматривать и другие локации, в том числе Белград», – указал глава российского дипломатического ведомства.
Накануне самолет Ту-204-300 с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, приземлился в Стамбуле. Позже в Стамбул для переговоров с представителями России прибыла украинская делегация. В канцелярии президента Турции сообщили, что двухдневные переговоры делегаций России и Украины начнутся 29 марта в 10.30 мск в Стамбуле во дворце Долмабахче и пройдут в закрытом режиме.
В понедельник в Кремле сообщали, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, скорее всего, начнутся во вторник, 29 марта. В минувшее воскресенье глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта. В тот же день президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились, что следующий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины пройдет в Стамбуле.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.
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Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией в стамбульский дворец Долмабахче
Члены делегации Украины прибыли в президентскую резиденцию Долмабахче в Стамбуле на запланированные на утро вторника переговоры с Россией.
Об этом сообщает ТАСС.
Между тем сообщается, что бизнесмен Роман Абрамович тоже находится в Стамбуле.
Ранее в Кремле подтвердили участие бизнесмена в начальном этапе переговоров с Украиной. СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из телефонных разговоров с президентом США Джо Байденом якобы попросил своего коллегу не вводить санкции против Абрамовича.
Накануне российская и украинская делегации прибыли в Турцию на переговоры. Сообщалось, что в Стамбуле усилили меры безопасности.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.
Меры безопасности усилили в Стамбуле к переговорам России и Украины
Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу делегаций России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле, в городе усилены меры безопасности, ожидается перекрытие улицы во время прибытия делегаций.
Ожидается, что переговоры начнутся в 10.30 утра (совпадает с мск) и пройдут в президентской резиденции в Долмабахче, передает РИА «Новости».
Журналисты ждут прибытия делегаций, а также президента Турции Тайипа Эрдогана, который должен провести переговоры с делегациями до их встречи.
Ранее российская и украинская делегации прибыли в Турцию на переговоры.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.
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В Улан-Удэ открыли самую большую школу на Дальнем Востоке
В столице Бурятии открыли самую большую школу на Дальнем Востоке, она рассчитана на 1275 учеников, а общая площадь составляет более 20 тыс. кв. м., сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«Самая большая школа на Дальнем Востоке, самая большая школа у нас в республике. У нас таких еще не было. 1275 – это если в одну смену, а если в две смены, то это где-то 2,5 тыс. детей смогут ходить сюда, получать хорошее образование», – приводятся его слова на официальном сайте Бурятии.
Здание школы состоит из семи трехэтажных блоков и одного одноэтажного блока с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную. В школе помимо учебных кабинетов два бассейна, спортзал на три баскетбольных поля, столовая, уличный стадион, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии. Школа построена по федеральному проекту «Современная школа» Национального проекта «Образование». На строительство объекта направлено почти 1,5 млрд рублей.
«Действительно переполняют очень положительные эмоции, когда ты приезжаешь и видишь результат того масштабного национального проекта. Потому что одно дело, когда ты видишь огромные цифры, карту страны, где разными красками помечены регионы в зависимости от того, где и сколько строится школ, а другое дело, когда ты приезжаешь и видишь результат нашей совместной работы. Здесь, конечно, колоссальная роль главы республики и его команды и, конечно, участие федерального центра. Я вас от всей души поздравляю с открытием новой школы», – сказал заместитель министра просвещения России Андрей Николаев.
Открытие новой школы позволяет решить вопрос третьей смены в школе №8 города Улан-Удэ, а также она поможет разгрузить школы Левобережья и часть школ Иволгинского района.
«Для нашего города это самая нужная школа. Не зря было выбрано место – Левобережье, потому что у нас здесь учились дети и с Левого берега, и Иволгинского района. А многих детей везли в другие районы города по нашим пробкам. Эта школа полностью решает проблемы третьей смены здесь, в Левобережье. И детишки не будут мучаться по пробкам, а будут здесь получать достойные, комфортные условия для успешной учебы. У нас уже сформирован педагогический коллектив, 100% коллектив готов», – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Основное направление школы – патриотическое воспитание. Здесь обустроен «Зал боевой славы». Ребята изучают гражданские и спортивные дисциплины, знакомятся со строевой подготовкой и начальной военной подготовкой и проходят углубленный курс истории России.
«Мы бесконечно рады и горды, что на Левобережье появилась такая школа. И что именно мы заехали в это новое и современное здание. 20 лет я работаю в этой школе. И действительно наша школа была переполнена. Не было возможности проводить мероприятия, дополнительные занятия. Сейчас мы бесконечно рады и счастливы в новом здании. Все новое, светлое, современное. Это просто супер», – поделилась своими эмоциями учитель бурятского языка СОШ №8 Саяна Будажапова.