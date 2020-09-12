Турция отказала России в правовой помощи при расследовании гибели ребенка в отеле

Турция решила не оказывать международную правовую помощь в расследовании гибели несовершеннолетней россиянки Алисы Адамовой после несчастного случая в отеле в турецком Бодруме в 2019 году, сообщили в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ), представляющем интересы семьи погибшей.

Юристы рассказали, что в России по факту гибели Адамовой Следственным комитетом (СК) было возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Из МИД Турции в адрес России поступил ответ на запрос СК об оказании международной правовой помощи, «в котором было отказано в оказании какого-либо содействия на основании статьи Конвенции об оказании помощи по уголовным делам, которая позволяет запрашиваемому государству отказывать в ней, если оно считает, что его гражданина преследуют по политическим мотивам либо расследование угрожает суверенитету этого государства».

Кроме того, родители погибшей девочки Андрис Лейкуцис и Наталья Адамова сообщили, что директор отеля не признал своей вины на первом судебном заседании в Турции, которое прошло 10 сентября.

Директор «ссылается на конструктив горки, произведенной в 2002 году фирмой POLKAR, и на то, что перед началом сезона отель был принят без замечаний государственными органами».

«Не знает, был ли спасатель и по совместительству техник-электрик у бассейна в момент трагедии. Обвиняемый техник-электрик в противоречие ему заявляет, что не является спасателем бассейна, а только отвечает за его техническое состояние», – рассказали родители девочки.

Напомним, в 2019 году в турецком отеле несовершеннолетняя россиянка Алиса Адамова получила травмы после того, как ее руку засосало в трубу бассейна. Врачи боролись за ее жизнь 11 дней, однако девочка умерла.