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Президент ОАЭ передал приветствие Путину с пожеланием процветания
Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян передал президенту России Владимиру Путину приветствие и пожелания дальнейшего процветания России.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян выразил надежду на дальнейшее развитие и процветание России и ее народа в своем приветственном обращении к президенту РФ Владимиру Путину. Это произошло во время встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым, передает РИА «Новости».
Сообщается, что Мантуров, возглавляющий российскую делегацию в ОАЭ, передал приветствие и наилучшие пожелания от Владимира Путина Аль Нахайяну. На встрече обсуждались актуальные вопросы сотрудничества между Россией и ОАЭ. Основное внимание было уделено торгово-экономическим и культурно-гуманитарным аспектам.
Газета ВЗГЛЯД писала, что президент Объединенных Арабских Эмиратов встретился в Абу-Даби с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым для обсуждения стратегического партнерства между странами.