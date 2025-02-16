Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.16 комментариев
Президент ОАЭ и Мантуров обсудили развитие партнерства двух стран
Президент Объединенных Арабских Эмиратов встретился в Абу-Даби с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым для обсуждения стратегического партнерства между странами.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел встречу с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым, сообщает ТАСС. Встреча состоялась в Абу-Даби во дворце Аш-Шати.
В ходе переговоров обсуждались пути укрепления двусторонних отношений в рамках стратегического партнерства между двумя странами. Обе стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в интересах государств и благополучия их народов.
Эмиратское информационное агентство WAM опубликовало заявление канцелярии шейха, в котором подчеркивается важность дальнейшего развития отношений между ОАЭ и Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия и ОАЭ согласовали проект соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала, документ был парафирован в Дубае делегациями обеих стран для создания благоприятной налоговой базы.