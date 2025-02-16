Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.16 комментариев
В Британии обвинили ВСУ в растрате западных вооружений
Британские военные обвинили ВСУ в растрате дорогих западных вооружений
Британские военные источники обвинили ВСУ в нерациональном использовании западных вооружений, отмечая, что украинские войска используют советскую тактику, что приводит к небрежной трате таких дорогостоящих систем, как Javelin и NLAW, сообщает газета Telegraph.
Британские военные источники обвиняют украинские вооруженные силы в чрезмерной трате предоставленных западных вооружений. По словам источников, ВСУ совмещают западное оружие с тактикой советского образца, что приводит к растрате значительного количества дорогих вооружений от НАТО, сообщает РИА «Новости».
Военные источники рассказали, что украинцы должны были показывать видеозаписи правильного применения оружия. Однако на кадрах видно, как ВСУ хаотично используют сразу пять или шесть противотанковых установок NLAW. Стоимость одного залпа из такого оружия составляет более 100 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно свыше 125 тыс. долларов по текущему курсу.
Кроме того, украинские войска, следуя советскому подходу, нередко оставляли на поле боя комплексы Javelin, которые могут использоваться повторно. Их цена превышает 100 тыс. долларов. Источники также сообщили, что российские силы часто обнаруживают запасы западного противотанкового оружия, брошенные украинскими войсками. Один из источников отметил, что у российской армии сейчас, вероятно, больше комплексов Javelin, чем у британской.
Ранее СМИ писали, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией, что связано с опасениями по поводу позиции США.