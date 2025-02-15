Стало известно о тайной разработке плана отправки войск на Украину рядом стран Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские страны тайно разрабатывают план отправки войск на Украину, сообщает РИА «Новости». По данным Assiciated Press (AP), цель инициативы – помочь в обеспечении выполнения будущего мирного соглашения с Россией.

Европейские страны начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений, вызванных позицией нового президента США.

Как отмечает агентство, Британия и Франция занимают ведущие позиции в этой инициативе. Подробности остаются скудными, однако состав и роль сил будут зависеть от условий мирного соглашения. «Европейцам будет сложно собрать крупные силы, и они не смогут сделать это быстро», – отмечает агентство.

Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил AP, что критически важно понимать, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине, прежде чем разрабатывать план. Если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до «пары тысяч» с обеих сторон, присутствие Европы не будет проблемой. Однако, если конфликт продолжится, это будет значительно сложнее. «Мы находимся на очень ранней стадии», – подчеркнул Певкур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши заявил о планах направить фирмы на Украину вместо военных, в то время как глава Пентагона объявил об отказе США отправить военных на Украину, а МИД России назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым.