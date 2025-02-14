Министр обороны Польши заявил о планах направить фирмы на Украину вместо военных

Tекст: Валерия Городецкая

Косиняк-Камыш, комментируя планы взаимодействия с США, заявил, что Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не военные силы, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что 95% техники, гуманитарной помощи и вооружения проходит через польский логистический хаб, что, по его мнению, подчеркивает основную роль Польши в обеспечении логистики, а не в направлении войск. Министр выразил уверенность в том, что в ближайшее время польские и американские фирмы будут отправлены на Украину в формате Joint venture.

Он также добавил, что эти фирмы будут инвестировать в оборонную промышленность Украины, что, по его словам, станет гарантией безопасности региона. «Если мы инвестируем в Украину, то это будет гарантия безопасности», – заключил Косиняк-Камыш.

Ранее Польша отказалась отправить военных на Украину из-за «исторических вопросов», а также стремясь избежать обвинений в разделении страны.

Также сообщалось, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил о решении США не отправлять военных на Украину.