CBS: Экипаж Black Hawk не услышал указания диспетчера перед катастрофой в Вашингтоне

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает CBS, армейский вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 компании American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 января. На борту вертолета находились три человека, а на борту самолета 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Все они погибли, и это стало самой крупной авиакатастрофой в США за последние 15 лет.

CBS отмечает: следователи изначально предположили, что экипаж вертолета мог не услышать указания авиадиспетчера пройти позади самолета. Это, как выяснилось, связано с тем, что экипаж вертолета в тот момент нажал клавишу микрофона, что привело к блокировке передачи сообщения, передает РИА «Новости».

По данным телеканала, указание диспетчера было зафиксировано на бортовых самописцах обоих воздушных судов, однако из-за нажатой кнопки микрофона экипаж Black Hawk проигнорировал сообщение. Следователи продолжают изучать обстоятельства происшествия.

Как ранее писала газета New York Times, в момент столкновения диспетчерская смена работала в усеченном составе, а один диспетчер выполнял сразу несколько задач, что могло повлиять на координацию воздушного движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило ввести ограничения на полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после столкновения с пассажирским самолетом. FAA также планирует сократить количество рейсов в аэропорт Вашингтона им. Рейгана из-за безопасности после авиакатастрофы.

Обломки военного вертолета UH-60 Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом компании American Airlines, в результате чего погибли 67 человек, подняты из реки Потомак.