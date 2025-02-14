Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
В загоревшемся пансионате Анапы находится штаб ликвидирующих разлив мазута волонтеров
Власти Анапы: В горящем пансионате находится действующий штаб волонтеров, ликвидирующих разлив мазута
В станице Благовещенской Краснодарского края крупный пожар охватил помещение пансионата, где находился штаб волонтеров для ликвидации последствий разлива мазута, сообщила представитель администрации Анапы Инела Белых.
Она подтвердила информацию о возгорании в помещении пансионата, где расположен штаб. По словам Белых, вероятнее всего, в пожаре уничтожены гуманитарные грузы, так как, судя по видеозаписи, склад полностью охвачен огнем, передает ТАСС.
На складе в основном хранились продукты питания. Точные данные о потерях будут известны после завершения подсчета ущерба, отметила Белых.
Напомним, в пятницу вечером в Анапе загорелось здание пансионата, пламя обхватило порядка 1400 квадратных метров.
В четверг при пожаре в садовом товариществе Яхонт в городе Яхрома Московской области погибли три человека.