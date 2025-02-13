В Подмосковье при пожаре погибли три человека

Tекст: Алексей Дегтярев

Возгорание ликвидировали на 70 квадратных метров, на месте при тушении нашли тела трех человек – двух мужчин и женщины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Их личности устанавливаются.

В качестве версии возникновения пожара дознаватели рассматривают нарушение правил эксплуатации или неисправность печного оборудования, а также неосторожное обращение с огнем при курении.

Финальные выводы о причинах пожара сделают по результатам пожарно-технической экспертизы, в расследовании участвует следственный комитет.

В ликвидации возгорания участвовали 26 специалистов и восемь.

Ранее при возгорании в квартире в городе Кола в Мурманской области погибли три человека.