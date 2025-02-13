Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
В Подмосковье при пожаре погибли три человека
При пожаре в садовом товариществе Яхонт в городе Яхрома Московской области погибли три человек, сообщили в четверг в МЧС России.
Возгорание ликвидировали на 70 квадратных метров, на месте при тушении нашли тела трех человек – двух мужчин и женщины, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Их личности устанавливаются.
В качестве версии возникновения пожара дознаватели рассматривают нарушение правил эксплуатации или неисправность печного оборудования, а также неосторожное обращение с огнем при курении.
Финальные выводы о причинах пожара сделают по результатам пожарно-технической экспертизы, в расследовании участвует следственный комитет.
В ликвидации возгорания участвовали 26 специалистов и восемь.
Ранее при возгорании в квартире в городе Кола в Мурманской области погибли три человека.