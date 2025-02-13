Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.13 комментариев
Госдеп начал подготовку к сокращению персонала посольств США
Госдеп дал указания посольствам США готовиться к сокращению американских и местных сотрудников
Госдепартамент США поручил посольствам по всему миру подготовиться к сокращению персонала, включая американских и местных сотрудников, в соответствии с новой политикой администрации, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
Государственный департамент США дал указания посольствам начать подготовку к сокращению как американских сотрудников, так и работников, нанятых из мест нахождения посольств. Старшие представители дипломатических миссий уже получили распоряжения подготовить списки всех сотрудников с указанием их статуса трудоустройства, передает РИА «Новости».
По данным источников ABC News, указания посольствам были переданы незадолго до подписания президентом США указа «Один голос для международных отношений Америки». Этот указ обязывает персонал Госдепа, включая работников посольств, следовать целям международной политики администрации.
Телеканал отмечает, что в крайнем случае указ может привести к сокращению дипломатического присутствия США за рубежом и пересмотру участия Вашингтона в некоторых международных организациях. Также возможно, что США выйдут из ряда действующих дипломатических соглашений.
Напомним, новые власти США проводят масштабный пересмотр деятельности правительственных ведомств и финансируемых ими организаций. Так, ревизия коснулась USAID, радиостанции «Голос Америки*» и «Радио Свобода*» (признаны иноагентами в России), минобразования США, федерального агентства FEMA, ведется спор вокруг минфина США.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента